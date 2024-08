Film będzie miał swoją światową premierę 21 września podczas festiwalu Fantastic Fest, a 3 października pojawi się na Prime Video.

O czym będzie film?

W tym horrorze kulinarnym laureatka Oscara Ariana DeBose wciela się w postać szefowej kuchni znanej jako "Chef", która otwiera restaurację na odludziu. Tam zmaga się z chaosem w kuchni, przygniatającymi wątpliwościami oraz… nawiedzającą restaurację istotą, która na każdym kroku próbuje sabotować jej wysiłki.

Kto stoi za filmem?

"House of Spoils" to drugi po "Blow the Man Down" wspólny film fabularny scenarzystek i reżyserek Bridget Savage Cole i Danielle Krudy.

W trakcie prac nad filmem rolę konsultantki ds. stylizacji żywności pełniła Zoe Hegedus. Zoe specjalizuje się w komponowaniu jedzenia na potrzeby filmów, seriali telewizyjnych, immersyjnych doświadczeń i instalacji kulinarnych oraz jadalnych dekoracji stołów. Jej wcześniejsze osiągnięcia obejmują pracę przy takich filmach, jak "Midsommar", "Biedne istoty" czy dwie części "Diuny".