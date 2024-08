Jak donoszą amerykańskie media, zaawansowane rozmowy w sprawie zagrania Bourdaina w filmie biograficznym "Tony" prowadzi Dominic Sessa, 21-letni aktor, który zyskał sławę rolą w tragikomedii "Przesilenie zimowe".

Co wiemy o filmie "Tony"?

Film "Tony" ma powstać dla kultowego studia A24. Wytwórnia prowadzi także rozmowy w sprawie reżyserii obrazu z Mattem Johnsonem ("BlackBerry"). Scenariusz filmu napisali Lou Howe ("Gabriel") i Todd Bartels.

"Tony" ma być pierwszą fabułą o życiu Bourdaina, choć nie będzie pierwszym filmem - w 2021 powstał dokument "W drodze. Film o Anthonym Bourdainie" ("Roadrunner"), który można oglądać na platformie Prime Video. Projekt odniósł sukces artystyczny, lecz wywołał również kontrowersje po tym, gdy jego reżyser Morgan Neville ("O krok o sławy") ujawnił, że użył sztucznej inteligencji do odtworzenia głosu zmarłego Bourdaina.

Tragiczna śmierć Anthony'ego Bourdaina

Anthony Bourdain popełnił samobójstwo w 2018 roku, w czasie gdy nagrywał we Francji kolejne odcinki programu "Miejsca nieznane". Miał 61 lat. Ciało kucharza znalazł w pokoju hotelowym znalazł jego bliski przyjaciel, francuski szef kuchni Eric Ripert.

Bourdain zdobył sławę i uznani szerszej publiczności w 2000 roku, kiedy ukazała się jego książka "Kitchen Confidential". Z dnia na dzień stała się bestsellerem. To wtedy stwierdził, że spróbuje swoich sił jako pisarz i gwiazda telewizji. Przez lata zmagał się z uzależnieniem od narkotyków, ale udało mu się wyjść z nałogu.

Pytany o powody, dla których zaczął gotować, odpowiadał, że były dwa. Pierwszy, gdy jako dziecko po raz pierwszy spróbował ostryg, drugi, gdy jako nastolatek pracujący na zmywaku podczas wesela przyłapał pannę młodą uprawiającą seks z szefem kuchni. Wiedziałem, że to jest właśnie to, co chcę robić w życiu – śmiał się.

"W swojej karierze zdobył praktycznie każdą nagrodę, jaką można uzyskać w tej branży" - donosiło CNN po śmierci gwiazdora.

Skomplikowane życie prywatne

Anthony Bourdain urodził się w 1956 roku w Nowym Jorku. Jego dziadkowie ze strony ojca byli Francuzami.

W roku 1985 poślubił swoją licealną miłość Nancy Putkoski, z którą rozwiódł się po dwudziestu latach. Przez rok spotykał się z dziennikarką Paulą Froelich. W 2007 ponownie się ożenił - z Ottavią Busią, z którą miał córkę Ariane i z którą definitywnie rozstał się w 2018 roku, niedługo przed śmiercią.

W międzyczasie, w 2016 roku, Bourdain nawiązał burzliwy romans z włoską aktorką Asią Argento.