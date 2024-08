Trzygodzinny "Horyzont. Rozdział 1" zarobił w kinach na całym świecie jedynie 30 milionów dolarów przy budżecie przekraczającym 100 milionów dolarów, na który w dużej mierze złożyły się prywatne oszczędności gwiazdy i reżysera filmu, Kevina Costnera.

Gdzie oglądać "Horyzont. Rozdział 1"?

Porażka ambitnego westernu w kinach spowodowała, że również polski dystrybutor zadecydował o szybkim zdjęciu filmu z afiszów i wprowadzeniu na rynek VOD.

Film można wypożyczyć w serwisach Prime Video, Rakuten, Premiery CANAL+, PlayNow, Cineman, Polsat Box Go, TVP VOD, Player. Ceny za wypożyczenie oscylują w granicach 14,99 - 20 zł.

"Horyzont. Rozdział 1" przebojem VOD

Co ciekawe, widzowie, którzy nie dopisali w kinach, zainteresowali się nowym dokonaniem Kevina Costnera w streamingu na tyle, że na wszystkich wymienionych platformach western okupuje czołówkę listy najchętniej oglądanych filmów, a w serwisach Rakuten i Cineman jest nawet numerem jeden!

O czym opowiada film "Horyzont. Rozdział 1"?

"Horyzont. Rozdział 1" to według dystrybutora "opowieść otysiącach marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi".

"Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi".

"W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki" - czytamy.

Kto występuje w filmie "Horyzont. Rozdział 1"?

Główne role w filmie grają sam Kevin Costner ("Tańczący z wilkami", "Doskonały świat", "Bodyguard", "JFK", "Wodny świat", "List w butelce", "Robin Hood: Książę złodziei", "Yellowstone"), Sienna Miller ("Ugotowany", "Na cały głos", "High-Rise", "Foxcatcher", "Snajper", "G.I. Joe: Czas Kobry", "Gwiezdny pył"), Sam Worthington ("Avatar: Istota wody", "Przełęcz ocalenia", "Starcie tytanów", "Salto", "Terminator: Ocalenie", "Chata", "Everest", "Człowiek na krawędzi"), Giovanni Ribisi ("Szeregowiec Ryan", "Avatar", "Ted", "Dotyk przeznaczenia", "Niebo", "The Offer", "Wrogowie publiczni", "Selma"), Jena Malone ("Igrzyska śmierci", "Kontakt", "Wszystko za życie", "Donnie Darko", "Duma i uprzedzenie") oraz Jamie Bower ("Stranger Things", "Harry Potter i Insygnia Śmierci").

Co dalej z sagą Kevina Costnera?

Na tę chwilę nie wiadomo, czy realizacja planowych czterech części sagi dojdzie do skutku. Jest to mało prawdopodobne. Jednak producenci podzielili się niedawno dobrą informacją. Otóż druga część sagi zadebiutuje we wrześniu na festiwalu w Wenecji.

Kevin Costner jest zachwycony takim obrotem spraw. Moim marzeniem zawsze było pokazanie drugiej części w Wenecji. Jestem wdzięczny (dyrektorowi festiwalu) Alberto Barberze za jego odwagę i przywództwo, które przyczyniły się do podjęcia tej filmowej podróży - powiedział gwiazdor.