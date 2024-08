W momencie, gdy pandemię COVID-19 wciąż mamy w pamięci, a koronawirus wcale nas nie opuścił, nowy serial to niewątpliwa gratka nie tylko dla miłośników koreańskich produkcji.

O czym opowiada "Tyran"?

Fabuła serialu koncentruje się wokół nowoczesnego wirusa, stworzonego w ramach projektu "Tyran", kierowanego przez grupę naukowców pracujących dla rządu Korei Południowej. Projekt ma na celu podniesienie politycznej pozycji ich kraju na arenie międzynarodowej, ponieważ wirus ten posiada nieograniczony potencjał do rozwoju ludzkości. Gdy amerykańska agencja wywiadowcza odkrywa tajne działania rządu Korei, żąda natychmiastowego zakończenia programu oraz przekazania wszystkich próbek. Podczas tajnej wymiany między agencjami wywiadowczymi Korei i USA dochodzi jednak do ataku, w wyniku którego próbki nowoczesnego wirusa zostają skradzione przez nieznanego sprawcę. Teraz agenci z obu stron będą zmuszeni współpracować, aby zapobiec dostaniu się niebezpiecznej formuły w niepowołane ręce.

Reklama

Kto stoi za serialem "Tyran"?

Reklama

Serial napisał i wyreżyserował Park Hoon-jung, który był scenarzystą filmu "I Saw the Devil" oraz reżyserem "New World".

W głównych rolach występują Cha Seung-won ("Our Blues", "A Korean Odyssey"), grający bezwzględnego najemnika o imieniu Lim Sang, Kim Seon-ho ("Start-Up", "Hometown Cha-Cha-Cha") w roli dyrektora Choe, lidera tajnego koreańskiego projektu, Kim Kang-woo ("Le Grand Chef", "Goodbye Mr. Black") w roli Paula, agenta amerykańskiego wywiadu, oraz Jo Yoon-su ("True Beauty", "Juvenile Justice").

Koreańskie seriale w Disney+

Oprócz tej nowości platforma Disney+ oferuje duży wybór seriali oraz filmów dla miłośników koreańskich produkcji, m.in. "Blood Free" – serial opowiadający o nowej erze inżynierii genetycznej, w którym Ju Jihoon wciela się w rolę byłego żołnierza, dręczonego wspomnieniami ataku terrorystycznego.

W Disney+ obejrzymy również serial "A Shop for Killers" – główna bohaterka Jian odkrywa podejrzany sklep, który po śmierci zostawił po sobie jej wujek. Zanim Jian jest w stanie pojąć, co się dzieje, zostaje zaatakowana przez nieznanych ludzi, chcących przejąć zaopatrzenie sklepu.

Na platformie dostępny jest także serial "Zło absolutne" ukazujący zmagania detektywa infiltrującego niebezpieczny nowo powstały gang.