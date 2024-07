Tomasz Kot to wybitny polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy. Zagrał w takich produkcjach jak m.in. "Skazany na bluesa" (jako Ryszard Riedel), "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć" (jako Hans Kloss), "Bogowie” (jako Zbigniew Religa), "Zimna wojna" (jako Wiktor Warski), "Wielka woda" (jako prezydent Wrocławia) czy "Akademia pana Kleksa" (jako Ambroży Kleks). Ma na koncie nagrodę Orła oraz dwa Złote Lwy. Teraz przed Tomaszem Kotem kolejne wyzwania. Zagrał też w takich filmach jak "Joika", "Warning" czy "A Perfect Enemy". Aktor zdradził teraz, że zagra we włoskiej produkcji.

Reklama

"Nigdy nie pracowałem w takim upale"

Tomasz Kot podzielił się z fanami informacją o włoskim filmie, w którym gra. Opublikował na Instagramie zdjęcia z planu "La versione di Giuda". To opowieść o ostatnich chwilach Judasza Iskarioty. Reżyseruje Giulio Base ("Nowe imperium", "Oczami miłości").

"Szanowni! Od kilku tygodni zagłębiam się w tajniki włoskiej kinematografii na planie filmu +La versione di Giuda+. Nie wiem, jaki będzie polski tytuł, ale dosłownie oznacza to Wersję Judasza. Akcja filmu wydarza się w latach 30-33 naszej ery i jest to bardzo ciekawe wydarzenie, nigdy nie pracowałem w takim upale!" – napisał aktor w komentarzu do zdjęć.

Płyną gratulacje

Po postem posypały się komentarze: "Super Tomeczku powodzenia i tak trzymaj wiecznie na czele" -napisał Bartosz Obuchowicz. "Wspaniale! Jest moc! Jesteś w najpiękniejszym miejscu z wyjątkowymi ludźmi wokół” – gratulował Rafał Zawierucha. "Trzymam mocno kciuki" – napisała Joanna Jabłczyńska.

Według informacji podanych w serwisie IMDb, Tomasz Kot gra Szymona Apostoła. W filmie występują także: Rupert Everett, Paz Vega, Darko Peric, John Savage, Vincenzo Galluzzo i Abel Ferrara.

OBSERWUJ nas na WhatsApp