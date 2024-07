Dziesięcioodcinkowa adaptacja oparta jest na przełomowej powieści Fredericka Forsytha i późniejszym, wielokrotnie nagradzanym filmie Freda Zinnemanna z 1973 roku. W Szakala wcielił się w nim Edward Fox. Później książka doczekała się jeszcze wersji bollywoodzkiej "August 1" (1988), a także adaptacji "Szakal" (1997) z Brusem Willisem w tytułowej roli.

Reklama

Gdzie i kiedy oglądać nowy "Dzień Szakala"?

Serial "Dzień Szakala" będzie dostępny od 6 grudnia wyłącznie na platformie SkyShowtime.

O czym będzie nowy "Dzień Szakala"?

Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna za stron nie cofnie się przed niczym.

Kto stoi za nowym "Dniem Szakala"?

Reklama

W serialu występują także Úrsula Corberó ("Dom z papieru") w roli Nurii, która staje się bliska Szakalowi i jest całkowicie nieświadoma, kim on tak naprawdę jest; Charles Dance ("Gra o tron") jako Timothy Winthrop; Richard Dormer ("Gra o tron") jako Norman; Chukwudi Iwuji ("Strażnicy Galaktyki: Volume 3") jako Osita Halcrow; Lia Williams ("The Crown") jako Isabel Kirby; Khalid Abdalla ("The Crown") jako Ulle Dag Charles; Eleanor Matsuura ("The Walking Dead") jako Zina Jansone; Jonjo O'Neill ("Gwiezdne wojny: Andor") jako Edward Carver oraz Sule Rimi ("Gwiezdne wojny: Andor") jako Paul Pullman i Florisa Kamara ("EastEnders") jako Jasmin Pullman.

Autorem scenariusza i adaptacji serialu jest Ronan Bennett, twórca i scenarzysta uznanego przez krytyków serialu "Top Boy". Produkcję wyreżyserował nagradzany na całym świecie Brian Kirk ("Gra o tron", "Luther", "Zakazane imperium").