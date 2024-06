Film Roberta Eggersa, cenionego twórcy jednego z najlepiej ocenianych horrorów ostatnich lat, czyli "Czarownicy: Bajki ludowej z Nowej Anglii", to nowa wersja żelaznego klasyka grozy "Nosferatu - symfonia grozy" F.W. Murnaua z 1922 roku.

Postać kobieca w centrum wydarzeń

Eggers zapowiada, że nie interesuje go typowy remake, lecz zupełnie nowe spojrzenie na gotycki horror. W przeciwieństwie do oryginału film ma się koncentrować na postaci Ellen Hutter, granej tym razem przez Lily-Rose Depp. Reżyser słynie z mocnych autorskich wizji, jak "Lighthouse" czy "Wiking", zatem nie ma powodów, by nie wierzyć w jego zapewnienia.

Poza córką Johnny'ego Deppa w gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Willem Dafoe, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson i Emma Corrin i Ralph Ineson.

Kiedy premiera nowego "Nosferatu"?

Światowa premiera "Nosferatu" Eggersa zapowiada jest na 25 grudnia 2024 roku, jednak w niektórych krajach, w tym w Polsce, film ma wejść na ekrany miesiąc później, 24 stycznia 2025.