"R.I.P. Donald Sutherland - the best of all Donalds" - napisał Tusk.

Mistrz drugiego planu

Donald Sutherland miał na koncie ponad 160 ról. Dał się poznać przede wszystkim jako mistrz drugiego planu, chociaż grywał też role główne, jak w kryminale "Klute" u boku Jane Fondy czy horrorze "Nie oglądaj się teraz" z Julie Christie.

Wystąpił również w tak kultowych filmach, jak "M.A.S.H", "Parszywa dwunastka" czy "Złoto dla zuchwałych". Ostatni raz na dużym ekranie pojawił się przed pięcioma laty w filmie SF z Bradem Pittem "Ad Astra".

Oscar za całokształt twórczości

W 2017 roku wybitny aktor otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości.