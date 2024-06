Donald Sutherland od dawna ciężko chorował. Informację o śmierci aktora przekazał jego syn, także aktor - Kiefer Donald Sutherland

"Z ciężkim sercem informuję, że zmarł mój ojciec, Donald Sutherland. Osobiście uważam go za jednego z najważniejszych aktorów w historii filmu. Nigdy nie zniechęcał się rolą, dobrą, złą czy brzydką. Kochał to, co robił i robił to, co kochał, a nigdy nie można prosić o więcej. Dobrze przeżyte życie" – przekazał Kiefer Shuterland.

Kanadyjczyk, który postanowił zostać aktorem

Donald Sutherland z pochodzenia był Kanadyjczykiem. Urodził się 17 lipca 1935 r. W 1957 r. opuścił Kanadę i wyjechał do Wielkiej Brytanii, aby uczyć się w London Academy of Music and Dramatic Art.

Lista filmów i seriali, w których zagrał podczas swojej długiej kariery liczy ponad 200 pozycji. Był m.in. chirurgiem o przezwisku Sokole Oko w filmie "M*A*S*H" Roberta Altmana, Casanovą w filmie Federica Felliniego. Grał także w takich filmach jak np. "Parszywej dwunastka", "Złoto dla zuchwałych", "Klute", "Zwyczajni ludzie", "Na ścieżce wojennej". Występował też m.in. u Paula Mazursky'ego, Oliviera Stone'a, Johna Schlesingera czy Bernardo Bertolucciego.

W 1967 r. Donald Sutherland zagrał w jednym z odcinków serialu "The Avengers". W tym samym roku dostał również angaż do filmu "Parszywa dwunastka" i to był przełom w jego karierze.

Honorowy Oscar dla Donalda Sutherlanda

Nigdy nie udało się Donaldowi Sutherlandowi zdobyć nawet nominacji do nagrody Oscara, choć zagrał wiele znakomitych ról. Otrzymał za to dwie statuetki Złotego Globu oraz 6 nominacji do niego. We wrześniu 2017 Amerykańska Akademia Filmowa przyznała Sutherlandowi honorowego Oscara za całokształt twórczości aktorskiej.

Donald Sutherland grał bardzo długo. Ostatni film z jego udziałem to "Sędzia Wren" z 2023 r. W 2019 r. zagrał w "Obrazie pożądania". W serii kinowej "Igrzyska śmierci" wcielał się w postać prezydenta Snowa.

W latach 70. XX wieku aktor był zagorzałym przeciwnikiem wojny w Wietnamie i w 1972 r. wraz z Jane Fondą nakręcił pacyfistyczny film "F.T.A.".