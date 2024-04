"Two Shores" to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. "Główna bohaterka przyjeżdża z Polski do Brighton Beach w Nowym Jorku, aby zmierzyć się z duchami przeszłości. Nowe fakty otwierają przed nią szansę na weryfikację własnych wspomnień" - czytamy w informacji prasowej.

Światowe sławy w obsadzie

W rolach głównych wystąpili Ewa Rodart i Maks Kubiś, zaś w obsadzie znaleźli się również Jerzy Bończak, znany z "Amadeusza" Philip Lenkowsky, czy światowej sławy śpiewak operowy Holger Falk.

"Two Shores" to mój reżyserski debiut ale przede wszystkim osobista historia, przez co ta produkcja ma dla mnie ogromne znaczenie. Cieszę się, że film został doceniony na międzynarodowej arenie - mówi współreżyserka filmu i główna aktorka Ewa Rodart.

Kim jest Ewa Rodart?

Ewa Rodart jest aktorką, reżyserką oraz artystką wizualną. Ukończyła dwuletni wydział aktorski w William Esper Studio w Nowym Jorku. Występuje na ekranie w Polsce i USA. Przed wyjazdem do Nowego Jorku ukończyła studia magisterskie na kierunkach Matematyka, Informatyka i Filologia Hiszpańska. Wykładała literaturę latynoamerykańską na Uniwersytecie Warszawskim oraz pracowała w firmie doradczej EY.

Rodart zajmuje się również sztukami plastycznymi. Kolażowania i malarstwa uczyła się w Nowym Jorku pod okiem malarki abstrakcyjnej Judith Godwin. Obecnie pracuje nad pełnometrażowym filmem dokumentalnym właśnie o Godwin.

ONE Country ONE Film

Międzynarodowy Festiwal Filmowy ONE Country ONE Film jest organizowany przez stowarzyszenie "Un Monde Meilleur". Głównym celem festiwalu jest wymiana kulturalna między krajami. Różnorodność pod względem pochodzenia filmów jest najważniejszym kryterium selekcji. Każdy wybrany film jest jedynym reprezentantem swojego kraju w jednej z następujących kategorii: Filmy Pełnometrażowe, Filmy Krótkometrażowe, Filmy dla Dzieci.

15. edycja festiwalu odbyła się w Issoire we Francji w dniach 29 marca - 6 kwietnia 2024 roku. Nagrodzone filmy zostaną ponownie wyświetlone w Apchat we Francji w dniach 6 i 7 września 2024 roku.