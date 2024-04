Liczący 8 odcinków serial oparty jest na bestsellerowej książce Laurence Leamer "Kobiety Capotego. Śniadanie u Tiffany'ego, mroczne sekrety i zdrada w świecie glamour".

"Konflikt: Capote kontra socjeta". O czym jest serial?

W serialu uznany pisarz Truman Capote (Tom Hollander) otacza się wianuszkiem bogatych, czarujących i towarzyskich kobiet nowojorskiej elity, które definiują erę wyższych sfer. Do tej pięknej i dystyngowanej grupy, zwanej przez Capotego "łabędziami", należą m.in. Barbara "Babe" Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) i Lee Radziwill (Calista Flockhart).

Zauroczony życiem potentatek, Capote wtapia się w ich codzienność, nawiązując przyjaźnie i stając się ich powiernikiem, tylko po to, by ostatecznie opisać zawoalowaną fikcję ich życia i ujawnić ich najbardziej intymne sekrety. Kiedy fragment książki "Answered Prayers" – planowanego opus magnum Capotego – zostaje opublikowany w magazynie "Esquire", łabędzie odczytują to jako zdradę, co doprowadza do definitywnego wygnania pisarza z kręgów wyższych sfer, które tak kochał. Nowa rzeczywistość wrzuca go w spiralę autodestrukcji, z której ostatecznie nigdy się nie otrząsnął.

W serialu występują również Demi Moore jako Ann "Bang-Bang" Woodward, Molly Ringwald jako Joanne Carson, Treat Williams jako Bill Paley, Joe Mantello jako Jack Dunphy i Russell Tovey jako John O'Shea.

Scenariusz serialu "Konflikt: Capote kontra Socjeta" został napisany przez Jona Robina Baitza, a za reżyserię odpowiadają Gus Van Sant, Max Winkler i Jennifer Lynch. Producentami wykonawczymi serialu są Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Jon Robin Baitz, Gus Van Sant, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Naomi Watts, Eric Kovtun i Scott Robertson.