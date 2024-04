Festiwal Filmowy Script Fiesta odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia w warszawskim kinie Elektronik.

Cztery dni bezpłatnych wydarzeń

Na uczestników czekają cztery dni bezpłatnych projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i warsztatów, a także trzy konkursy scenariuszowe.

W kapitule konkursu na scenariusz filmu zrealizowanego zasiądą Olga Tokarczuk, Jerzy Skolimowski, Maciej Ślesicki, Małgorzata Szumowska, Paweł Maślona, Kaja Krawczyk-Wnuk i Tomasz Habowski.

Najwyższa taka nagroda w Polsce

Zwycięzca konkursu otrzyma najwyższą nagrodę scenariuszową w Polsce w wysokości aż 50 tys. złotych. O nagrodę powalczą filmy "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Filip" Michała Kwiecińskiego oraz "Zielona granica" Agnieszki Holland.

Zwycięzcę drugiego konkursu scenariuszowego, na koncept serialu, wyłoni jury w składzie: Juliusz Machulski, Michał Kwieciński i Kalina Alabrudzińska. Zwycięzca będzie mógł cieszyć się nagrodą w wysokości 20 tys. złotych.

Trzeci konkurs wyłoni z kolei scenariusz najlepszego teledysku – tu głos będą mieli widzowie.

Swoją nagrodę w wysokości 10 tys. zł na najlepszy koncept scenariusza audio wręczy także Audioteka będąca partnerem Script Fiesty.

Ogłoszenie wszystkich zwycięzców nastąpi podczas gali rozdania nagród w niedzielę 21 kwietnia.

Bohaterowie LGBT+, aborcja, uchodźcy

Swój udział w imprezie zapowiedzieli m.in. Gabriela Muskała, Marianna Zydek, Małgorzata Szumowska, Lena Góra, Ilona Łepkowska i Krzysztof Zanussi. Panele, w których wezmą udział, będą dotyczyły tak gorących tematów, jak bohaterowie LGBT+, aborcja czy uchodźcy. Specjaliści z branży odpowiedzą na pytania, jak opisywać trudne historie. "Nie zabraknie także rozmów o scenariuszach poświęconych odważnym interpretacjom przeszłości, wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przepracowaniu doświadczeń choroby, a także o dobrych praktykach we współpracy scenarzysty z producentem" - informuje organizator.

Gościem specjalnym festiwalu będzie Philip LaZebnik, autor scenariuszy do animacji Disneya, jak "Pocahontas", "Mulan", "Książę Egiptu" i "Droga do El Dorado". Masterclass z LaZebnikiem odbędzie się w czwartek 18 kwietnia. W sobotę 20 kwietnia odbędzie się natomiast masterclass z Krzysztofem Zanussim i projekcja jedynego hollywoodzkiego filmu reżysera "Morderstwo w Catamount".

W trakcie festiwalu w budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej, która jest organizatorem festiwalu, będzie można zobaczyć także wystawę scenariuszy i zdjęć Janusza Majewskiego, reżysera, scenarzysty i do niedawna rektora uczelni. Scenariusze, które zostaną zaprezentowane, pochodzą z filmów "Zaklęte rewiry" (1975), "Sprawa Gorgonowej" (1977) i "Lekcja martwego języka" (1979). Wśród fotosów zobaczymy zdjęcia z planów zdjęciowych oraz wyjątkową kolekcję zdjęć prywatnych reżysera, udostępnionych przez jego córkę - Annę Klarę Majewską.

Jedyna taka Noc Teledysków

Wśród zaplanowanych wydarzeń warto zwrócić uwagę także na Noc Teledysków. W piątek 19 kwietnia pokazane zostaną najważniejsze klipy ostatniego roku. Zobaczymy teledyski do takich utworów, jak "Wielkie żarcie" Dr. Misio, do którego scenariusz napisał Wojciech Smarzowski, "Nie całuj" Julii Wieniawy i Dawida Tyszkowskiego, do którego scenariusz stworzył nominowany do Oscara za "Sukienkę" Tadeusz Łysiak, czy "Mori" Dawida Podsiadły z Jerzym Skolimowskim w roli głównej.

Festiwal Filmowy Script Fiesta ma za zadanie popularyzować rolę scenariusza w sztuce audiowizualnej, dlatego tak ważne było dla mnie wprowadzenie na festiwalu sekcji poświęconej sztuce pisania scenariusza do teledysków. Wciąż za mało uwagi przykładamy do wyeksponowania osób piszących scenariusze klipów, ale głęboko wierzę, że takie inicjatywy, jak nasza, będą w stanie to zmienić. Kiedyś z wypiekami na twarzy czekało się na nowe teledyski w MTV, teraz możemy oglądać wideoklipy na dużym ekranie kina Elektronik. To naprawdę wielka frajda! - wyznaje dyrektor artystyczny festiwalu, Artur Zaborski.

24 teledyski pokazane w ramach Nocy Teledysków wezmą udział w konkursie na najlepszy scenariusz. W ubiegłym roku nagrodę otrzymała Monika Brodka za "Sadzę" – artystka sama pisze scenariusze do swoich teledysków, podobnie jak Ralph Kaminski, którego klip do utworu "Pies" zostanie zaprezentowany w tym roku.

Więcej informacji na stronie festiwalu: www.scriptfiesta.pl.