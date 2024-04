Philip LaZebnik gości w Polsce na festiwalu Script Fiesta.

Historia pomysłu na "Pocahontas"

W rozmowie z Wirtualną Polską scenarzysta zdradził, że "Pocahontas" nie była jego pomysłem.

W dużych studiach bardzo rzadko to scenarzysta przychodzi z pomysłem. Ale sama historia pomysłu na "Pocahontas" jest dość ciekawa. W Disneyu były organizowane spotkania, podczas których każdy, kto był w jakiś sposób związany ze studiem, mógł przyjść i miał dwie minuty, by przedstawić swój pomysł przed szefostwem działu animacji. W tamtym czasie byli to Jeffrey Katzenberg, Roy Disney (bratanek Walta Disneya) i Michael Eisner, szef całego studia. Przyszedł do nich wtedy młody twórca Mike Gabriel, który przyniósł narysowany przez siebie rysunek indiańskiej dziewczyny w kajaku otoczonej zwierzętami i powiedział tylko: "Pocahontas". A wtedy odezwał się Jeffrey Katzenberg ze słowami: "To będzie nasz następny film". Mike Gabriel go wyreżyserował - wyznał Philip LaZebnik.

