Podczas 12. edycji Festiwalu Script Fiesta odbył się panel dyskusyjny "Jak napisać scenariusz będący reakcją na wydarzenia polityczne". Gośćmi panelu byli scenarzyści filmu "Zielona Granica" Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko i Maciej Pisuk. Panel dyskusyjny poprzedziła projekcja obrazu.

Kontrowersje wokół "Zielonej granicy"

Film "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland powstał w odpowiedzi na kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Premiera miała miejsce w 2023 r. podczas festiwalu filmowego w Wenecji, gdzie film został uhonorowany nagrodą specjalną jury festiwalowego. W Polsce film wzbudził kontrowersje m.in. wśród polityków Zjednoczonej Prawicy (ówczesny obóz rządzący), którzy uznali go za atak reżyserki na państwo.

Podczas sobotniego panelu dyskusyjnego twórcy scenariusza "Zielonej granicy" zwrócili uwagę na jego rolę jako formy manifestu politycznego. Wjakimś stopniu był to film interwencyjny i dla mnie przynajmniej był (...) rodzajem manifestu politycznego, który miałby swoje określone społeczne skutki – powiedział Maciej Pisuk podczas panelu.

Podkreślił, że film powstał, by zwrócić uwagę na problem złego traktowania imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. Chodziło o to, żeby ten proceder zatrzymać. Wydaje mi się, że taki jest cel sztuki zaangażowanej – powiedział Pisuk. Dodał, że film nie miał mówić, na kogo należy głosować w wyborach. Wskazywaliśmy, co się dzieje, gdzie jest zło i że to zło należy zatrzymać. (…) Nie jest to propaganda, pokazaliśmy pewną rzeczywistość – mówił scenarzysta.

Wpływ "Zielonej granicy" na wzrost empatii w Polsce

Zdaniem Pisuka i Łazarkiewicz-Sieczko problem na granicy trwa, wciąż przebywają tam nielegalni imigranci, którym nikt nie chce udzielić pomocy. Film zachowuje swoją aktualność, w związku z tym odczuwamy gorycz – przyznała Łazarkiewicz-Sieczko.

W ocenie scenarzystów film miał wpływ na wzrost empatii w społeczeństwie.

12. edycja Festiwalu Script Fiesta

18-21 kwietnia w Warszawskiej Szkole Filmowej odbywała się 12. edycja Festiwalu Script Fiesta. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy filmów, panele dyskusyjne oraz warsztaty scenopisarstwa. Celem festiwalu jest stworzenie młodym twórcom warunków do rozwoju swoich zdolności scenopisarskich.