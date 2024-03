"Civil War". O czym jest film?

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w trakcie trwającej wojny domowej Stanach Zjednoczonych. W centrum zdarzeń znajduje się fotografka wojenna (Kirsten Dunst), która wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu.

Poza Dunst w obsadzie filmu znaleźli się także Cailee Spaeny ("Priscilla), Stephen McKinley Henderson ("Diuna"), Jesse Plemons ("Psie pazury"), Wagner Moura ("Narcos") i Nick Offerman ("The Last of Us").

"Civil War". Kolejna wizja Garlanda

Za kamerą superprodukcji o budżecie 70 milionów dolarów stanął Alex Garland, reżyser uznawany za jednego z największych wizjonerów współczesnego kina, twórca takich filmów, jak "Ex Machina", "Anihilacja", "Men" oraz serialu "Devs". W każdym z tych dzieł autor dotyka tematu zagrożeń cywilizacyjnych.

Garland jest także uznanym pisarzem - jego debiutancka powieść "Niebiańska plaża" została zekranizowana przez Danny'ego Boyle'a z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Garland współpracował z Boyle'em jeszcze później jako scenarzysta kultowego horroru "28 dni później" z Cillianem Murphym.

"Civil War". Kiedy premiera?

Polska premiera "Civil War" została zaplanowana na 12 kwietnia.