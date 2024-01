"Pierwsze zderzenie z moją postacią (Honoratą) było dwa lata temu w "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" kontynuacja jest zawsze troszkę łatwiejsza, ponieważ mamy już zarysowaną postać. Honorata wzbudziła ogrom sympatii u widza, więc było łatwiej. Poza tym fantastycznie pracuje się z Anią Wieczur-Bluszcz. Mam do niej ogromne zaufanie jako do reżysera. Dużo pracowałyśmy nad tą rolą po otrzymaniu scenariusza. Tak aby wycisnąć z tej postaci najwięcej dobrego humoru. Mam nadzieję, że Honorata państwa naprawdę rozbawi i że to będzie sukces tego filmu" - powiedziała nam Dorota Stalińska.