Stanisław Bareja – twórca niezapomnianych komedii satyrycznych z czasów PRL-u, ikona polskiej kinematografii, mistrz błyskotliwej satyry. Jego, pełna dowcip i ironii twórczość filmowa to kpina z absurdów ówczesnej rzeczywistości. Filmy Barei do dzisiaj są aktualne i bawią do łez kolejne pokolenia widzów. Kim był ten niezwykły reżyser, scenarzysta i aktor? Jaki wpływ wywarł on na polską kulturę filmową? Wyjaśniamy!

Początki kariery Stanisława Barei: Późny debiut

Stanisław Bareja: Mistrz obserwacji rzeczywistości

Aktorzy w kreacjach Barei

Spuścizna Barei Stanisław Bareja urodził się 5 czerwca 1929 roku w Warszawie. Choć jego przygoda z filmem rozpoczęła się dosyć późno, bo dopiero przed czterdziestce., to Bareja stał się jednym z najważniejszych twórców w historii polskiej kinematografii. Jego komedie odniosły ogromny sukces, zdobywając serca polskich widzów. Reklama Początki kariery Stanisława Barei: Późny debiut Bareja ukończył łódzką filmówkę i jako reżyser zadebiutował w 1960 r. komedią „Mąż swojej żony”. Największą rozpoznawalność zyskał jednak po wyreżyserowaniu swoich kolejnych filmów. "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Miś", "Brunet wieczorową porą", "Poszukiwany Poszukiwana" czy "Nie ma róży bez ognia" to jego sztandarowe dzieła, które zyskały miano kultowych. Wymienione filmy stanowią integralną część polskiej kultury filmowej. Reklama Stanisław Bareja: Mistrz obserwacji rzeczywistości Reklama Filmy i seriale Barei są pełne subtelnych aluzji i satyry. Odnoszą się do absurdów życia codziennego w Polsce lat 70. i 80. XX wieku. Przyjaciele Stanisława Barei podkreślają, że był on osobą, która miała wyjątkowy dar obserwacji. W PRL-owskiej Polsce nie brakowało absurdalnych sytuacji i problemów, które reżyser pokazywał w swoich produkcjach. Nawet dzisiaj, kolejne pokolenia wychowane na jego filmach, znają cytaty i dialogi bohaterów obrazów Barei. Reżyser znany jest również z seriali, które emitowane były w Polskiej Telewizji. Aby zobaczyć filmowe perypetie taksówkarzy ze "Zmienników" czy losy mieszkańców bloku przy ulicy "Alternatywy 4", przed telewizorami zbierały się kiedyś całe rodziny i sąsiedzi. Filmowi bohaterowie, których wykreował Bareja, są rozpoznawani do dziś przez kolejne pokolenia. Najlepsze seriale PRL. QUIZ. Pytanie 9. jest trudne, ale poza tym banał Zobacz również Aktorzy w kreacjach Barei W twórczości Barei istotne są także role aktorów, którzy współpracowali z reżyserem. Wiesław Gołas, Wojciech Pokora, Krzysztof Kowalewski, Stanisława Celińska, Elżbieta Czyżewska, Roman Wilhelmi czy Stanisław Tym to tylko nieliczni, którzy stworzyli niezapomniane kreacje w jego filmach. Współpracownicy Barei potwierdzają, że reżyser potrafił jak nikt inny doskonale wydobyć z aktorów ich twórczy potencjał. Spuścizna Barei Stanisław Bareja zmarł 14 czerwca w 1987 r. w Essen, mając niespełna 60 lat, jednak jego twórczość wciąż jest żywa. Jeżeli masz okazję obejrzeć kultowe komedie i seriale, które stworzył na pewno znajdziesz w nich nie tylko dawkę dobrego humoru, ale i ponadczasowe wartości. Katarzyna Janik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję