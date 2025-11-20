Film "Nikt 2" najtaniej można wypożyczyć na Prime Video (14,99 zł), a poza tym hit jest dostępny także w serwisach Premiery CANAL+ i Rakuten TV (po 17,99 zł) oraz Player (18 zł).

O czym jest film?

Tym razem Hutch Mansell zabiera swoją rodzinę na wakacje do Plummerville, miejscowości, w której spędzał wakacje jako dziecko. Idylliczny wyjazd zamienia się jednak w walkę o przetrwanie, gdy Hutch niechcący staje się punktem zainteresowania lokalnego gangu, któremu przewodniczy bezwzględna Lendina.

Reklama

Kto występuje w filmie?

W Hutcha kolejny raz wciela się Bob Odenkirk ("Breaking Bad", "Zadzwoń do Saula", "Nebraska"), a do swoich ról wracają także Connie Nielsen ("Gladiator", "Zdjęcie w godzinę", "Wonder Woman") jako Becca, żona Hutcha, Christopher Lloyd ("Powrót do przyszłości", "Rodzina Addamsów", "Kto wrobił królika Rogera?") jako David Mansell, ojciec Hutcha, Gage Munroe ("Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie", "Na marginesie", "Nowe życie") jako Brady, syn Hutcha, Paisley Cadorath ("Nikt") jako Sammy, córka Hutcha, RZA ("Człowiek o żelaznych pięściach", "American Gangster", "Truposze nie umierają") jako Harry Mansell, przyrodni brat Hutcha, Colin Salmon ("Resident Evil", "Obcy kontra Predator", "Zabójcze maszyny") jako Fryzjer. Wśród nowych członków obsady znaleźli się z kolei John Ortiz ("Poradnik pozytywnego myślenia", "American Gangster", "Amerykańska fikcja") jako Wyatt Martin, Colin Hanks ("King Kong", "Kwaśne pomarańcze", "Nieuchwytny") jako szeryf Abel oraz Sharon Stone ("Nagi instynkt", "Kasyno", "Szybcy i martwi") jako demoniczna Lendina.

Kto stoi za filmem?

Reklama

Za kamerą sequela stanął Timo Tjahjanto ("Zabójcy", "Headshot", "Przychodzi po nas noc"), a jako scenarzysta powrócił Derek Kolstad ("Nikt", "John Wick", "Mordercze starcie"), któremu tym razem pomagał Aaron Rabin ("Jack Ryan").