Ktoś musiał zadzwonić do dyrektora domu kultury i zmusić go do zmiany - ocenia w rozmowie z "GW" radny Otwocka Ireneusz Paśniczek. Od pięciu lat prezydentem Otwocka jest Jarosław Margielski z Prawa i Sprawiedliwości - przypomina gazeta.

Reklama

Film, który ma mieć premierę 22 września, znalazł się w repertuarze kina Oaza w Otwocku. Ostatecznie jednak został zdjęty z afisza. - Repertuar kina Oaza często ulega zmianie w związku z tym, że sala kinowa jest współdzielona z salą teatralną. W tym terminie nie odbędą się seanse filmowe z uwagi na zaplanowane przygotowania i próby teatralne - przekazała "GW" Aleksandra Czajkowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Kino mieści się bowiem w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza.

Reklama

Premiera "Zielonej Granicy" reżyserii Agnieszki Holland odbyła się w ubiegłym tygodniu podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Film otrzymał prestiżową Nagrodę Specjalną Jury.