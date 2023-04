To dramat psychologiczny, którego akcja rozgrywa się na bezludnej wyspie. Zdjęcia realizowane były w plenerze, w malowniczej części polskiego wybrzeża - twórcy często walczyli z żywiołami na planie, zmagając się z naturą. Oto trailer filmu.

Bartek Bala, reżyser filmu: Zależało mi, żeby film był stworzony w taki sposób, aby widz czekał na to, co będzie za rogiem, żeby kolejne wypuszczane, niewinne wątki opowiadane za pomocą obrazów przeradzały się w narastający konflikt. Chciałem połączyć gatunkowo rodzaj przypowieści, baśni z mocną, trzymającą w napięciu historią. Jest to dla mnie współczesna forma realizmu magicznego, łącząca poezję i symbole z prawdą moich bohaterów, którzy celowo są nienazwani, aby widz mógł odkryć kolejne warstwy; pozostawiam go z refleksją.