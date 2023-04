Paweł, szeregowy pracownik banku po czterdziestce, towarzyszy swojemu chłopakowi Gąsiowi w podróży na słynny festiwal burleski w Pradze. Występ gwiazdy wieczoru, ikonicznej Dirty Martini, budzi w nim dawno uśpione marzenie o wyjściu na scenę.

Reklama

"Nago. Głośno. Dumnie" w homofobicznej Polsce

Reklama

"Nago. Głośno. Dumnie" to serial dokumentalny o grupie polskich drag queens i performerek burleski. Kim Lee, Betty Q, Twoja Stara, Pin up Candy, Red Juliette, Kali Katharsis, Gąsiu, Bunny de Lish i Hieemeras to wielcy indywidualiści. To, co ich łączy, to miłość do sceny i potrzeba opowiadania swojej historii ciałem. Postaci, które kreują są owocem długich poszukiwań siebie oraz dowodem na to, że nawet swój największy kompleks można przekuć w największy walor. Społeczność, którą tworzą pozwala im być tym kim chcą. Niestety ta wolność ma swoją cenę. Dzisiejsza Polska to kraj, o którym coraz częściej mówi się w kontekście rasizmu, seksizmu i homofobii. Już trzeci rok z rzędu jest uznana za najbardziej homofobiczne państwo UE.

Nowy serial dokumentalny HBO Max Original został wyreżyserowany i napisany przez duet kreatywny Dellfinę Dellert oraz Agnieszkę Mazanek. Za zdjęcia odpowiadają Weronika Bilska, Zuzanna Kernbach oraz Michał Sosna. Producentką z ramienia HBO Max jest Izabela Łopuch. Producentką wykonawczą HBO Max jest Hanka Kastelicova. Producentkami wykonawczymi reprezentującymi ZPR Media są: Ewa Latkowska i Katarzyna Sikorska-Jędral. Za dźwięk odpowiada Bart Putkiewicz, za montaż Paweł Długołęcki, Klaudia Kowalska, Maria Zuba, a za muzykę - Jan Komar oraz Daniel Sałaciński.

Serial składa się z 5 odcinków.