Reklama

Sekstaśmy

W pierwszym sezonie serialu "Delete Me" poznaliśmy historię pływaczki artystycznej nagranej w intymnych okolicznościach podczas imprezy związanej z zakończeniem szkoły. Gdy wideo wyciekło do internetu, jej życie przerodziło się w prawdziwy koszmar.

Reklama

W drugiej części serialu poznamy Sannę, która przeprowadziła się do Oslo, by rozpocząć pracę kelnerki. Dziewczyna marzy zdobyciu popularności jako influencerka beauty. Nowo poznana grupa znajomych przedstawia jej aplikację HornyFans umożliwiającą zarabianie pieniędzy za udostępnianie intymnych zdjęć. Aspirująca influencerka widzi w niej szansę na pozyskanie środków, które pozwolą jej zaimponować nowym znajomym i podnieść swój poziom życia. W pogoni za polubieniami i zwiększeniem liczby obserwujących, przestaje dostrzegać wszelkie granice, a udostępnione materiały stają się jej przekleństwem.

To dzieje się naprawdę!

Obydwa sezony serialu "Delete Me" zostały zainspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Główna twórczyni, reżyserka i scenarzystka Marie Kristiansen podkreśla, że w produkcji nie znajdziemy moralizatorskiego wydźwięku, zależało jej jak najbardziej bezstronnym przedstawieniu historii i postaw bohaterów.

Reklama

W pierwszej części serialu opowiedzieliśmy historię młodej dziewczyny, której intymne nagrania zostały umieszczone w Internecie bez jej zgody. W kolejnym sezonie skupimy się na nieco odmiennej sytuacji, w której przybliżymy temat odpłatnej sprzedaży erotycznych treści w popularnych serwisach internetowych. Pokażemy, w jaki sposób rozmywają się granice – mówi Kristensen.

Obsada i twórcy

W drugim sezonie zobaczymy debiutującą w głównej roli Sofię Tjeltę Sydness ("Ida przejmuje kontrolę"). U jej boku wystąpi Erik Enge ("Tygrysy", "Most nad Sundem"), a w rolę hakerki internetowej wcieli się Happy Jankell ("Jordskott - Las zaginionych", "Tysiąc razy silniejsza").

Serial został wyprodukowany przez Påla Kruke Kristiansena ("Maniac", "Lilyhammer") i Kristin Emblem ("Świat to za mało", "Przekręt") z ramienia Einar Film. Producentem wykonawczym serii był Guri Neby ("Evy & Alltid", "Kids in Crime"). Producentką wykonawczą ze strony Viaplay Group została Tanya Nanette Badendyck ("Wisting", "Made in Oslo").

Nagradzana produkcja

Pierwszy sezon "Delete Me" zaowocował dwiema nagrodami norweskiego plebiscytu filmowego Gullruten za najlepsze zdjęcia i najlepszy montaż oraz srebrną nagrodą Seoul Drama Awards w kategorii Short-Form Drama. Ponadto produkcja była nominowana do nagrody Best Drama na tegorocznym Series Critics Awards i wyróżniona na C21 International Drama Awards.

Wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu "Delete Me" będą dostępne już od 27 kwietnia wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.