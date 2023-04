Reklama

"Emigracja XD" to przeniesiona na ekran powieść literacka Malcolma XD. Pisarz mocno wyróżnia się formą i stylem, a w jego dziełach panuje stylistyczna frywolność. Nie sposób nie zauważyć, że jego żarty przekraczają wszelkie granice poprawności politycznej, a absurd goni absurd. Wielu uważa, że książki są lepsze niż filmy, a filmy nie oddają tego, co przeczytać można na papierze. EMIGRACJA XD to doskonały przykład na to, że można stworzyć znakomity serial, który w zupełności odwzorowuje styl, w jakim stworzony został literacki pierwowzór – i popierają to słowa krytyków. Ta niezwykła i nietypowa estetyka, a także język Malcolma, zostały doskonale odwzorowane w szalonej, komediowej produkcji CANAL+.

Reklama

Kulisy serialu

Jednak w przypadku "Emigracji XD" nie tylko osobliwy charakter serialu stawiał przed ekipą produkcyjną poprzeczkę wysoko. Nie lada wyzwaniem była również bardzo duża liczba lokacji, w których rozgrywa się akcja. Serial poza Polską kręcono także w Wielkiej Brytanii, a sam Londyn ze swoimi kultowymi miejscami – Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Chinatown, Seven Dials, Covent Garden, Hyde Park czy Belgrave Square – stał się niejako kolejnym bohaterem serialu.

Dobór obsady to również dowód na odwagę i wyobraźnię twórców, którzy zdecydowali się obsadzić aktorów w rolach zupełnie innych niż te, w których przyzwyczailiśmy się ich oglądać. Począwszy od wcielającego się w głównego bohatera Tomasza Włosoka kojarzonego z mroczną rolą lokalnego kryminalisty w "Kruku" czy wrażliwego muzyka w "Piosenkach o miłości", przez Michała Czerneckiego, który kapitalnie wcielił się w doświadczonego przez życie kierowcę tira o gołębim sercu, po kolorowego ptaka tej produkcji, czyli Paulinę Gałązkę jako Rachel. Ekipę tę uzupełnia wiele międzynarodowych nazwisk, dodatkowo ubarwiając tę wyjątkową i nieprzewidywalną produkcję. Ten zaskakujący dobór ról sprawia, że przyjemność sprawia nie tylko samo śledzenie losów bohaterów "Emigracji XD", ale również odkrywanie ulubionych aktorów w zupełnie nowym emploi.

"Emigracja XD "była wyzwaniem, ponieważ akcja serialu dzieje się w Polsce, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a do tego gra w nim 160 aktorów z każdej strony świata. Myślę, że ta mieszanka kulturowa jest nie tylko dodatkowym składnikiem fantastycznej rozrywki, jaką niesie ta produkcja, ale również pokazuje, jak wygląda nasz świat dookoła, który jest pełen inności i różnorodności – nie tylko w Londynie, ale również w Warszawie - mówi Dorota Kośmicka, producentka kreatywna Jake Vision DGA Studio.