Światowa premiera serialu miała miejsce w lutym, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

O czym jest "Spy/Master"?

Akcja serialu "Spy/Master" rozgrywa się w czasie zimnej wojny i obejmuje tydzień z życia fikcyjnego bohatera Victora Godeanu (w tej roli Alec Secăreanu znany z "God's Own Country", "Ammonite", "Happy Valley"), prawej ręki i bliskiego doradcy rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceaușescu. Godeanu to również tajny agent KGB, który musi uciec z Rumunii, zanim zostanie zdemaskowany. Ma tylko jedną szansę, by pod pretekstem dyplomatycznej podróży do Niemiec wyjechać z kraju i udać się dalej, aż do Stanów Zjednoczonych. Pomagać mu będą tajna agentka Stasi (w tej roli Svenja Jung, "Deutschland 89") oraz młody agent CIA (Parker Sawyers znany z "Southside with You"). Godeanu musi wymknąć się KGB i szpiegom z własnego kraju, mając w pamięci, że zdemaskowanie naraża jego bliskich na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Twórcami i scenarzystami serialu są Adina Sădeanu i Kirsten Peters. Za reżyserię odpowiada Christopher Smith ("Temple", "Alex Rider"), za zdjęcia Ben Wheeler ("The Tourist, "The Baby") i Ádám Fillenz ("Hier", "Battle: Freestyle").