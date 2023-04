Reklama

Wszyscy spragnieni dalszych losów jednej z najbardziej znanych rodzin świata również znajdą coś dla siebie – w maju z trzecim sezonem powraca serial "The Kardashians". Powracają również Muppety, które tym razem wyruszą na podbój branży muzycznej w serii "Muppetowa Masakra".

"THE KARDASHIANS" – SEZON 3

25 maja, odcinek co tydzień

Kamery powracają, aby uchwycić zmieniające się jak w kalejdoskopie życie Kardashianek - Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. Jedna z najsłynniejszych rodzin zaprasza widzów, by towarzyszyć jej w trakcie największych triumfów i życiowych batalii. Zobaczymy ogniste romanse, przełomowe momenty i niewyobrażalne sukcesy. Mimo że opinia publiczna ma dostęp do prywatności Kardashianek, więzi rodzinne pozostają nierozerwalne.

"ŚWIATEŁKO"

2 maja, dwa odcinki co tydzień

Oparty na prawdziwej historii serial "Światełko" opowiada o Miep Gies, młodej i beztroskiej sekretarce, która podczas II wojny światowej ukrywała rodzinę Ottona Franka. Przez niemal dwa lata Miep wraz z mężem Janem chroniła rodzinę Franków i innych, jednocześnie pracując, dbając o swoje małżeństwo i biorąc na siebie więcej odpowiedzialności niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Podczas gdy miliony znają dziennik Anne Frank i historię życia jej rodziny w tajnej oficynie, "Światełko" to mniej znana opowieść o tym, jak zwykła sekretarka wykazała się niezwykłą odwagą w jednym z najczarniejszych momentów w historii.

"URODZONY W AMERYCE"

24 maja, dostępne wszystkie odcinki

Serial stworzony na podstawie powieści graficznej Gene'a Luen Yanga, będącej kroniką prób i zmagań zwykłego amerykańskiego nastolatka, którego życie zmienia się na zawsze, gdy zaprzyjaźnia się z synem mitologicznego boga. To historia walki o własną tożsamość, w której rodzinne perypetie przeplatają się z komedią i ekscytującym Kung-Fu.

"ED SHEERAN: MUZYKA I CAŁA RESZTA"

3 maja, dostępne wszystkie odcinki

Po raz pierwszy światowa supergwiazda Ed Sheeran otwiera drzwi do swojego świata i pozwala na wgląd w swoje życie prywatne, zgłębiając uniwersalne tematy, które inspirują go do tworzenia muzyki. Widzowie towarzyszą Edowi, gdy dowiaduje się o zmieniających życie wydarzeniach i ujawnia wzloty i chwile słabości w najtrudniejszym okresie jego życia. Ta oryginalna 4-częściowa seria zawiera ekskluzywne materiały, dotyczące jego kultowych hitów, osobiste archiwa z przyjaciółmi i rodziną oraz z wyjątkowych występów na stadionach.

"MUPPETOWA MASAKRA"

10 maja, dostępne wszystkie odcinki

45 lat rock and rolla za nimi, ale dopiero się rozkręcają. Ulubieńcy publiczności, Doktor Ząb i Elektryczna Masakra, ruszają w muzyczną podróż z ambitną producentką, Norą Singh. Chcąc uratować umierającą wytwórnię muzyczną, Nora namawia rockowy zespół do wydania ich pierwszej płyty. Legendarna (i mocno wyluzowana) ekipa – Dr Ząb, Floyd Pepper, Janice, Lips, Zoot i Zwierzak – zderzą się z dynamicznym światem branży muzycznej. Nie obędzie się bez wyzwań. Na szczęście Nora ma wsparcie Hanny, swojej siostry-influencerki, oraz superfana Masakry, Mooga. Przed nimi spotkania z największymi gwiazdami muzycznymi naszych czasów i masa przygód na drodze do platynowej płyty.

"BIALI NIE POTRAFIĄ SKAKAĆ"

19 maja

20th Century Studios przedstawia współczesną wersję klasyka o kulturze ulicznej koszykówki w Los Angeles. Raper Jack Harlow, wielokrotny zdobywca platynowych płyt, debiutuje jako Jeremy, którego kariera stanęła w miejscu przez kontuzję. W rolę Kamala, niegdyś dobrze rokującego koszykarza, który na własne życzenie zniszczył swoją przyszłość w sporcie, wcielił się Sinqua Walls. Mimo nieudanych relacji, problemów finansowych i wewnętrznej walki z pozoru różni koszykarze wspólnymi siłami chcą spełnić marzenia.