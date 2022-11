W oryginalnej wersji językowej animacji głosów bohaterom użyczyli: Emilia Clark, Himesh Patel, David Tennant, Gemma Arterton, a w rolę tytułowego kocura wcielił się Hugh Laurie, czyli nie kto inny jak uwielbiany w Polsce Doktor House.

Kot Maurycy obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez „cichego wspólnika" wędruje od miasta do miasta, naciągając ludzi na rzekomą „plagę szczurów", którą tylko dźwięk magicznego fletu jest w stanie pokonać. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to dobrzy kumple Maurycego, bardzo sprytni i wygadani, a instrument jest zaczarowany tylko z nazwy. Jako że nikt nie podejrzewa oszustwa, interes idzie świetnie i gang Maurycego szybko się bogaci. Prawdziwe wyzwanie jednak dopiero przed ekipą. Wszystko zaczyna się, kiedy wesoła szajka trafia do miasteczka, w którym ktoś inny próbuje wcielić w życie własny niecny szwindel. Czy Maurycy i spółka, wspierani przez córkę burmistrza – Melissę, zdołają odkryć, kto za tym wszystkim stoi i uratować mieszkańców, zanim będzie za późno?