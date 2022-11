Już 30 grudnia 2022 roku do polskich kin trafią „Fabelmanowie", najnowsze dzieło Stevena Spielberga, inspirowane jego dzieciństwem. To najbardziej wyczekiwana premiera 2022 roku, która może zdominować przyszłoroczne Oscary. Zanim jednak wielbiciele twórczości legendarnego reżysera przekonają się, czy w marcu sięgnie po kolejną prestiżową statuetkę, miesiąc wcześniej w Berlinie odbierze inne wyjątkowe wyróżnienie – honorowego „Złotego Niedźwiedzia". Od 24 listopada do 29 grudnia zaplanowano pokazy przedpremierowe w wybranych kinach w całej Polsce.

„Fabelmanowie" to najbardziej osobista z dotychczasowych produkcji wybitnego scenarzysty i reżysera. Ale na tym nie koniec niespodzianek. Otóż w trakcie 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, dla Spielberga przygotowano wyjątkowe wyróżnienie – reżyser odbierze prestiżową statuetkę – „Złotego Niedźwiedzia" za całokształt twórczości.