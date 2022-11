Jest rok 1944. Trójka rodzeństwa zostaje wysłana do oddalonej od zagrożeń małej miejscowości na prowincji Anglii. Na peronie stacji kolejowej czeka już na nich zaprzyjaźniona rodzina. Z pomocą życzliwych ludzi, dzieci już wkrótce przyzwyczajają się do życia z dala od zgiełku niebezpiecznego miasta. Pewnego dnia, podczas zabawy w chowanego, dzieci spotykają ukrywającego się na stacji kolejowej młodego żołnierza, który mówi im, że ma do wykonania ściśle tajną misję. Na tropie nieznajomego jest Żandarmeria Wojskowa, która próbuje go schwytać za wszelką cenę. Tak oto rozpoczyna się niezwykła i ekscytująca przygoda. Jednak trójka rodzeństwa to za mało, więc do akcji ratowania żołnierza przyłączają się również dzieci z całej okolicy. Młodzi bohaterowie muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby pomóc mu wsiąść do pociągu, który odwiezie go w bezpieczne miejsce.

Film trafi do polskich kin 9 grudnia.