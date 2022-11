Debiutancki film Kamila Krawczyckiego pt. "Słoń" zrobił już furorę na festiwalu Nowe Horyzonty, a podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał główną nagrodę w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych. Jak przyznają krytycy – w piękny, prosty sposób opowiada o historii miłości oraz sytuacji osób LGBT w naszym kraju. W rolach głównych wystąpili Jan Hrynkiewicz i Paweł Tomaszewski.

W soundtracku do filmu usłyszeć można "Antarctica", czyli specjalnie stworzoną anglojęzyczną wersję hitu Arka Kłusowskiego. Obok Arka, na ścieżce dźwiękowej pojawili się także inni podopieczni wytwórni Kayax – The Dumplings oraz thekayetan. Jak opowiada reżyser: Tekst utworu „Raj” The Dumplings nabiera w filmie nowego znaczenia i mocno koreluje z tym co widzimy na ekranie. Bohater pierwszy raz wchodzi do klubu gejowskiego i styka się po raz pierwszy z akceptacją społeczności, a w utworze padają słowa „Nikt nie chce tam mnie zranić”. Dla mnie to jest coś magicznego. Podobnie jak "Z Tobą Tańczyć" thekayetana, które słyszymy na napisach końcowych i tekst wydaje się być idealnym podsumowaniem filmu. Jestem bardzo wdzięczny autorom, że zgodzili się udostępnić nam piosenki.