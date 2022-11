Podcast audio

Święta inaczej

W opisach filmu, który trafi do kin 25 listopada spotkałem się z takim zdaniem: komedia na Święta. Bardzo mocno się zastanowiłem po zobaczeniu (są w filmie akcenty, po których można się uśmiechnąć, czy nawet zaśmiać) natomiast to jest film, który odwraca te wszystkie proporcje, które są przy Świętach, że mamy bardzo dużo miodu i małą łyżkę dziegciu. Tu jesteśmy tak blisko życia, jak tylko to możliwe. To bardziej film obyczajowy, pokazujący życie, nasze Polaków problemy.

– Uważam, że jest to absolutnie komedia. Oczywiście komedia obyczajowa, komedia romantyczna. Uważam, że bardzo pięknie pokazuje problemy, z jakimi się borykamy na co dzień. Bierzemy sobie bardzo dużo na głowę ponieważ świetnie to robimy i tak się tego trzymamy, że nikt tego lepiej nie zrobi. Jestem dokładnie, jak moja bohaterka. Musi być wszystko idealnie, pod kreskę, nikt inny tego lepiej za mnie nie zrobi. Moja babcia mówiła: Chwal swojego Misia kiedy umyje podłogę, nawet jeśli ta podłoga nadal jest brudna, bo już więcej nigdy nie umyje. Ciągle się tego uczę – mówi Daria Widawska.

