"IO" Jerzego Skolimowskiego oraz "The Eight Mountains" Charlotte Vandermeersch i Felixa van Groeningena otrzymały ex aequo nagrodę jury podczas sobotniej gali zamknięcia 75. festiwalu w Cannes.

W jury konkursu głównego zasiedli: francuski aktor Vincent Lindon (przewodniczący), brytyjska aktorka Rebecca Hall, hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyser Jasmine Trinca, a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi, francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier. Reklama Uroczystość zamknięcia 75. festiwalu w Cannes odbywa się w Grand Theatre Lumiere. Bezpośrednio po gali publiczność obejrzy film nagrodzony Złotą Palmą. (PAP) autorka: Daria Porycka Przemysław Średziński