Obecność "Silent Twins" w konkursie Un Certain Regard - promującym kino o oryginalnej tematyce i formie - to kolejny polski akcent tegorocznego festiwalu w Cannes. Zaledwie kilka dni temu światową premierę miał "IO" Jerzego Skolimowskiego, czyli nawiązująca do "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona opowieść o osiołku, którego życie wiedzie przez podkarpacki cyrk do włoskiej rzeźni. Nowy obraz twórcy "Essential Killing" zajmuje obecnie jedną z najwyższych pozycji w rankingu krytyków prezentowanym w festiwalowym wydaniu "Screen". Po ciepłym przyjęciu poprzedniego filmu Smoczyńskiej "Fuga" w 2018 r. w ramach Semaine de la Critique, "Silent Twins" był tytułem oczekiwanym. Na swojej liście 10 filmów z oficjalnej selekcji, które trzeba zobaczyć, umieścił go m.in. brytyjski recenzent współpracujący z "The Guardian" Peter Bradshaw obok takich tytułów, jak choćby "One Fine Morning" Mii Hansen-Love i "Elvis" Baza Luhrmanna.

"Silent Twins" to polsko-amerykańsko-brytyjska koprodukcja. Scenariusz, którego autorką jest Andrea Seigel, powstał na podstawie książki Marjorie Wallace o bliźniaczkach June i Jennifer Gibbons (w tych rolach Letitia Wright i Tamara Lawrance), które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Urodzone w 1963 r. siostry od początku łączyła wyjątkowo silna więź. Były niemalże nierozłączne. Kiedy wraz z rodziną przeniosły się do Walii, jako jedyne czarnoskóre dzieci w otoczeniu zaczęły odczuwać dyskryminację ze strony rówieśników. To odrzucenie sprawiło, że stopniowo odizolowywały się od innych dzieci i zaczęły porozumiewać się wyłącznie ze sobą własnym, wymyślonym językiem. Po pewnym czasie ich relacja zaczęła być niebezpieczna dla otoczenia, a przede wszystkim dla nich samych.

Światowa premiera

Światowa premiera obrazu odbyła się we wtorek wieczorem. W wywiadzie opublikowanym tego samego dnia na stronie festiwalu w Cannes polska reżyserka wspomniała, że na podstawie losów sióstr Gibbons powstała wcześniej nie tylko książka, ale też dokument BBC i sztuka teatralna. "Andrea miała obsesję na punkcie tej historii od ponad dziesięciu lat. Skontaktowała się z Marjorie Wallace i wraz z producentką Alicią Van Couvering wykupiły prawa do ekranizacji. Andrea napisała scenariusz i rozpoczęła poszukiwania reżysera. Szczęśliwie się złożyło, że zobaczyła akurat mój debiutancki film +Córki dancingu+ - który był w tym czasie w kinach - i natychmiast się ze mną skontaktowała. Gdy tylko przeczytałam tekst, wiedziałam, że chcę zrobić ten film. Historia June i Jennifer zawładnęła także moją wyobraźnią i nie mogłam przestać o niej myśleć" – podkreśliła.

Współproducentkami "Silent Twins" są Ewa Puszczyńska i Klaudia Śmieja-Rostworowska. Za zdjęcia odpowiada Jakub Kijowski, za montaż – Agnieszka Glińska, a za animacje – Barbara Rupik. Dystrybutorem filmu w Polsce jest Gutek Film, w Stanach Zjednoczonych zaś - Focus Features. Na razie nieznana pozostaje data polskiej premiery.

Oprócz filmu Smoczyńskiej w konkursie Un Certain Regard znalazły się m.in. "Godland" Hlynura Palmasona, "Corsage" Marie Kreutzer, "Sick of Myself" Kristoffera Borgli, "Rodeo" Loli Quivoron i "The Stranger" Thomasa M. Wrighta. Zwycięzcę wyłoni jury w składzie: włoska reżyserka i aktorka Valeria Golino (przewodnicząca), polska aktorka Joanna Kulig, amerykańska reżyserka Debra Granik, francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez.

Agnieszka Smoczyńska (ur. 1978 r.) jest reżyserką i scenarzystką, absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Jej pierwszy pełnometrażowy film fabularny "Córki dancingu" w 2015 r. został doceniony nagrodą za najlepszy debiut podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rok później obraz otrzymał nagrodę specjalną jury w konkursie kino światowe na festiwalu w Sundance za wizję artystyczną. W 2018 r. kolejna pełnometrażowa fabuła Smoczyńskiej "Fuga" była prezentowana w sekcji Semaine de la Critique (Tydzień Krytyki Filmowej) na festiwalu w Cannes. W Polsce film zapewnił jej m.in. Kryształową Gwiazdę Elle oraz Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych podczas FPFF. W 2018 r. wraz z Agnieszką Holland, Kasią Adamik i Olgą Chajdas wyreżyserowała "1983", czyli pierwszy polski serial dla Netflixa.