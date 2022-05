"Butterfly Vision" to debiutancka pełnometrażowa fabuła Nakonechnyi’ego, zrealizowana w koprodukcji ukraińsko-czesko-chorwacko-szwedzkiej. Film jest jednym z 20 tytułów prezentowanych w sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes, której celem jest promowanie kina o oryginalnej tematyce i formie. Opowiada o ukraińskiej ekspertce lotniczej, która po miesiącach spędzonych jako więzień w Donbasie powraca do swojej rodziny. Jednak trauma jej nie opuszcza. By w końcu się od niej uwolnić, kobieta będzie musiała stoczyć walkę. W obsadzie znaleźli się: Rita Burkovska, Liubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhovska-Makar oraz Natalka Vorozhbyt.

Światowa premiera obrazu odbyła się w środę w Theatre Claude Debussy. Pokaz poprzedziła antywojenna demonstracja ekipy. Twórcy wznieśli transparent z napisem: "Rosjanie zabijają Ukraińców. Czy uważasz, że mówienie o tym ludobójstwie jest obraźliwe lub niepokojące?" Po czerwonym dywanie przeszli przy dźwięku syren alarmowych, co z jednej strony miało wprowadzić widzów w odpowiedni nastrój przed filmem. Z drugiej zaś – przynajmniej w minimalnym stopniu zobrazować to, co czują Ukraińcy, gdy kilka razy dziennie słyszą dźwięk zwiastujący niebezpieczeństwo.

To ostatnie wydaje się tym bardziej potrzebne, że w ub. środę – zaledwie dzień po wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas gali otwarcia – pokazowi "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego i wizycie w Cannes Toma Cruise’a towarzyszył przelot myśliwców, za którymi ciągnęła się poświata kolorowego dymu. Organizatorów skrytykowała za ten pomysł Agnieszka Holland, tegoroczna przewodnicząca jury, które przyzna Złote Oko dla najlepszego filmu dokumentalnego pokazanego na festiwalu.

Obok "Butterfly Vision" w konkursie Un Certain Regard znalazły się m.in. "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, "Godland" Hlynura Palmasona, "Corsage" Marie Kreutzer, "Sick of Myself" Kristoffera Borgli, "Rodeo" Loli Quivoron oraz "The Stranger" Thomasa M. Wrighta. Filmy w tej sekcji oceni jury w składzie: włoska reżyserka i aktorka Valeria Golino (przewodnicząca), polska aktorka Joanna Kulig, amerykańska reżyserka Debra Granik, francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez.

75. festiwal filmowy w Cannes zakończy się w sobotę.