Skład jury, które wyłoni najlepszy film dokumentalny 75. festiwalu w Cannes, ogłosiło Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM) na swojej stronie internetowej. Jak podano, przewodniczącą jury będzie Agnieszka Holland. Oprócz niej w skład gremium wejdą: ukraińska reżyserka Iryna Tsilyk, francuski aktor Pierre Deladonchamps, dyrektor generalny FIPADOC Hicham Falah oraz krytyk filmowy Alex Vicente.

Złote Oko, czyli 5 tys. euro

Złote Oko to nagroda w wysokości 5 tys. euro, ustanowiona w 2015 r. przez Société Civile des Auteurs Multimedia we współpracy z festiwalem w Cannes. Jest przyznawana najlepszemu dokumentowi prezentowanemu w jednej z następujących części canneńskiego wydarzenia: oficjalnej selekcji (konkurs główny, sekcja pozakonkursowa, filmy krótkometrażowe, Un Certain Regard, Cannes Classic i pokazy specjalne), Directors’ Fortnight, a także Semaine de la Critique. W ubiegłym roku jej laureatem został film "W mroku niepewności" Payal Kapadii. Nagrodę specjalną otrzymał "Babi Jar. Kontekst" Siergieja Łoźnicy. Zwycięzcę tegorocznej nagrody poznamy 28 maja.

Kim jest Agnieszka Holland?

Agnieszka Holland ukończyła studia filmowe w 1971 r. w znanej szkole FAMU w Pradze. Po powrocie do Polski, w 1972 r., współpracowała z Krzysztofem Zanussim przy jego filmie "Iluminacja". W latach 1972-1981 należała do Zespołu Realizatorów Filmowych "X", kierowanego przez Andrzeja Wajdę. W 1978 r. premierę miał obraz Wajdy "Bez znieczulenia", do którego scenariusz - wspólnie z reżyserem - napisała Holland. Film uhonorowano Nagrodą Jury Ekumenicznego w Cannes.

W 1978 r. Holland wyreżyserowała - wyróżniony w Cannes nagrodą krytyków FIPRESCI - film "Aktorzy prowincjonalni". Kolejnym ważnym tytułem w jej dorobku jest zrealizowana w 1980 r. "Gorączka", nagrodzona Grand Prix na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i prezentowana na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, gdzie nominowano ją do Złotego Niedźwiedzia. Scenariusz "Gorączki" napisał Krzysztof Teodor Toeplitz, na podstawie powieści Andrzeja Struga "Dzieje jednego pocisku".

W 1981 r. Holland zrealizowała "Kobietę samotną", wyróżnioną na festiwalu w Gdyni Nagrodą Specjalną Jury. W kolejnych latach tworzyła w Niemczech, Francji i USA. W 1986 r. nominację do Oscara w kategorii obraz nieanglojęzyczny przyznano za wyreżyserowane przez nią "Gorzkie żniwa", filmową produkcję RFN. W 1992 r. otrzymała nominację do Oscara za adaptowany scenariusz filmu "Europa, Europa" (koprodukcja francusko-niemiecko-polska) we własnej reżyserii.

Inne jej obrazy to m.in. "Zabić księdza" z Christopherem Lambertem i Edem Harrisem w obsadzie (1988), "Tajemniczy ogród" z Kate Maberly i Maggie Smith (1993), "Całkowite zaćmienie" - opowieść o relacji dwóch znanych poetów, Paula Verlaine'a i Arthura Rimbauda, w których wcielili się Leonardo DiCaprio i David Thewlis (1995), kostiumowy "Plac Waszyngtona" z Jennifer Jason Leigh, zrealizowany na podstawie powieści Henry'ego Jamesa (1997) oraz "Kopia mistrza" z Edem Harrisem w roli Ludwiga van Beethovena i Diane Kruger w roli asystentki kompozytora (2005).

Holland wyreżyserowała też m.in. film "W ciemności" (2011), za który otrzymała nominacją do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, doceniony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie "Pokot" (2017) oraz "Obywatela Jonesa" (2019), który przyniósł jej trzecie Złote Lwy dla najlepszego filmu. W 2020 r. w sekcji specjalnej Berlinale odbyła się światowa premiera jej najnowszego filmu "Szarlatan", inspirowanego biografią czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska.

Kiedy odbędzie się festiwal w Cannes?

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.