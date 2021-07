Nagrody za najlepszy scenariusz

Reklama

Ryusuke Hamaguchi i Takamasa Oe zostali uhonorowani w sobotę wieczorem podczas uroczystości zamknięcia 74. festiwalu filmowego w Cannes nagrodą za najlepszy scenariusz za "Drive My Car". Wcześniej Nagrodę Jury otrzymał "Ahed's Knee" Nadava Lapida. Ex aequo nagrodzono "Memorię" Apichatponga Weerasethakula. Złota Palma dla najlepszego filmu krótkometrażowego powędrowała do "All the Crows in the World" Tang Yi, a wyróżnienie – do "August Sky" Jasmin Tenucci. Złotą Kamerą dla najlepszego kinowego debiutu reżyserskiego uhonorowano "Murinę" Antonety Alamat Kusijanovic.

Nagroda za najlepszą reżyserię

Leos Carax został doceniony w sobotę wieczorem przez jury konkursu głównego 74. festiwalu w Cannes nagrodą za najlepszą reżyserię za film "Annette".

W jury konkursu głównego znaleźli się: amerykański reżyser, scenarzysta i aktor Spike Lee (przewodniczący), francusko-senegalska reżyser i scenarzystka Mati Diop, kanadyjsko-francuska piosenkarka Mylene Farmer, amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal, austriacka reżyser i scenarzystka Jessica Hausner, francuska aktorka Mélanie Laurent, brazylijski reżyser, producent i scenarzysta Kleber Mendonça Filho, francuski aktor Tahar Rahim i południowokoreański aktor Song Kang-ho.

Po ceremonii zamknięcia imprezy publiczność obejrzy film "OSS 117: From Africa With Love" Nicolasa Bedosa. To najnowsza część przygód Huberta Bonisseura de la Bath, kryptonim OSS 117, w której zobaczymy m.in. Jeana Dujardina, Fatou N'Diaye, Pierre'a Nineya, Natachę Lindinger i zmarłego w 2020 r. Władimira Yordanoffa.

Oto zdobywca Złotej Palmy

"Titane" Julii Ducournau otrzymał w sobotę wieczorem Złotą Palmę 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W wyścigu po Złotą Palmę "Titane" pokonał 23 produkcje, wśród nich "Three Floors" Nanniego Morettiego, "Petrov’s Flu" Kiriłła Sieriebriennikowa, "Everything Went Fine" François Ozona, "Flag Day" Seana Penna, "Annette" Leosa Caraxa i "The French Dispatch" Wesa Andersona. Wcześniej Grand Prix festiwalu uhonorowano ex aequo Asghara Farhadiego za "A Hero" i Juho Kuosmanena za "Compartment No. 6".