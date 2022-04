Reklama

Skład jury konkursu głównego opublikowano we wtorkowym komunikacie zamieszczonym na stronie festiwalu. W gremium zasiądą: brytyjska aktorka Rebecca Hall, hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyserka Jasmine Trinca, a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi, francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier.

Vincent Lindon na czele jury

Obradom jury przewodniczyć będzie francuski aktor Vincent Lindon. To wielki zaszczyt i powód do dumy, że pośród wszystkich wydarzeń, z którymi boryka się świat, powierzono mi wspaniałe, ważkie zadanie przewodniczenia jury 75. festiwalu w Cannes. Wraz z pozostałymi jurorami dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej zatroszczyć się o filmy przyszłości, które (…) wypełniają misję poruszania serc jak największej liczby kobiet i mężczyzn, przypominając im o wspólnych ranach i radościach. Kultura pomaga duszy ludzkiej wzrastać i mieć nadzieję na lepsze jutro - powiedział Lindon, cytowany w komunikacie.

Konkurs główny

W programie konkursu głównego znalazło się 21 filmów, wśród nich "Eo" Jerzego Skolimowskiego, "Broker" Hirokazu Koreedy, "Crimes of the Future" Davida Cronenberga, "Tori and Lokita" Jean-Pierre'a i Luca Dardenne, "Showing up" Kelly Reichardt, "Tchaikovski’s wife" Kiriłła Sieriebriennikowa, "Holy Spider" Aliego Abbasiego i "Les Amandiers" Valérii Bruni Tedeschi.

Szansę na Złotą Palmę mają również m.in. "Stars at Noon" Claire Denis, "Frère et soeur" Arnauda Desplechin, "Close" Lukasa Dhonta, "Armageddon Time" Jamesa Graya, "Nostalgia" Maria Martone, "RMN" Cristiana Mungiu, "Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda oraz "Decision to Leave" Parka Chan-wooka.

Cannes po raz 75.

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.