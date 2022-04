Program oficjalnej selekcji ogłosili prezes festiwalu Pierre Lescure oraz delegat generalny Thierry Fremaux podczas czwartkowej konferencji prasowej, która była transmitowana w mediach społecznościowych.

W tym roku w konkursie głównym zmierzy się 18 filmów, wśród nich "Eo" Jerzego Skolimowskiego. Jak podano na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina - francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku. "Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - podano w komunikacie.

Kto jeszcze?

Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.Obok "Eo" nominacje do Złotej Palmy otrzymały m.in. "Broker" Hirokazu Koreedy, "Crimes of the Future" Davida Cronenberga, "Tori and Lokita" Jean-Pierre'a i Luca Dardenne, "Showing up" Kelly Reichardt, "Tchaikovski’s wife" Kiriłła Sieriebriennikowa, "Holy Spider" Aliego Abbasiego i "Les Amandiers" Valérii Bruni Tedeschi.

Szansę na główną nagrodę mają również "Stars at Noon" Claire Denis, "Frère et soeur" Arnauda Desplechin, "Close" Lukasa Dhonta, "Armageddon Time" Jamesa Graya, "Nostalgia" Maria Martone, "RMN" Cristiana Mungiu, "Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda, "Decision to Leave" Parka Chan-wooka, "Leila’s Brothers" Saeeda Roustaee oraz "Boy from Heaven" Tarika Saleha.

Polski Silent Twins

Polski akcent znajdziemy również w sekcji konkursowej Un Certain Regard promującej kino o oryginalnej tematyce i formie. Jest nim "Silent Twins", czyli anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej. Zgodnie z opisem opublikowanym na stronie dystrybutora obrazu, Gutek Film, obraz został oparty na historii bliźniaczek June i Jennifer Gibbons, które "odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym". "Siostry porozumiewały się jedynie ze sobą własnym wymyślonym językiem. Z czasem ich relacja przerodziła się w toksyczny związek - niebezpieczny zarówno dla nich, jak i dla ich otoczenia" - czytamy.

Konkurentami "Silent Twins" będą m.in. "Godland" Hlynura Palmasona, "Corsage" Marie Kreutzer, "Sick of Myself" Kristoffera Borgli, "Rodeo" Loli Quivoron i "The Stranger" Thomasa M. Wrighta.

Poza konkursem zaprezentowane zostaną "Elvis" Baza Luhrmanna, "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego, "Masquerade" Nicolasa Bedosa, "Novembre" Cedricka Jimeneza oraz "Three Thousand Years of Longing" George'a Millera.

Pokazy specjalne

Podczas pokazów specjalnych będzie można obejrzeć "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind" Ethana Coena, "The Natural History of Destruction" Siergieja Łoźnicy i "All That Breathes" Shaunaka Sena.W sekcji Cannes Premiere zaplanowano projekcje filmów "Nighfall" Marco Bellocchio, "Dodo" Panosa H. Koutrasa, "Irma Vep" Oliviera Assayasa oraz "Nos Frangins" Rachida Bouchareba.

Pod koniec marca ogłoszono, że 1 lipca trzyletnią kadencję prezesa festiwalu rozpocznie Iris Knobloch, była prezes WarnerMedia na Francję. "W ciągu całej swojej drogi zawodowej zawsze opowiadałam się za kinem. Jestem zaszczycona, że będę mogła dać z siebie wszystko, aby to światowe wydarzenie pozostało wpływowe. Festiwal w Cannes ma kluczowe znaczenie dla podtrzymywania życia kulturalnego. Obecnie świat potrzebuje tego bardziej niż kiedykolwiek" - zwróciła uwagę, cytowana w komunikacie.

Knobloch zastąpi na tym stanowisku Pierre'a Lescure, którego trzecia kadencja upływa 30 czerwca. "Kiedy w czerwcu 2020 r. uzyskałem reelekcję, wyraziłem życzenie, aby zapewnić sobie sukcesję przed upływem trzeciej kadencji. Kobieta przejmująca tę funkcję powinna być najważniejsza. Cieszę się, że Iris Knobloch dołączy do załogi i z przyjemnością przekażę jej pałeczkę, ponieważ bez wątpienia wykaże się wizją i talentem na swoim nowym stanowisku" - zaznaczył obecny prezes festiwalu.

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.