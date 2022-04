Poznaliśmy pierwszego laureata tegorocznych Orłów. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał w tym roku Jerzy Skolimowski.

- Cieszę się, gdy co roku wśród nominowanych do Orłów ogłaszamy laureata nagrody specjalnej, twórcy z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem filmowym, który tak wiele wniósł do współczesnego kina. Nie inaczej jest w tym roku kiedy Orłem za dorobek życia Akademia nagradza Jerzego Skolimowskiego, twórcę totalnego i niezłomnego, który za swoje kreatywne wybory często płacił jakością życia. Tak jak przy filmie „Ręce do góry”, który nie spodobał się stalinowskiej władzy i spowodował, że Skolimowski musiał opuścić Polskę. Niezależnie od tego, że każdy kolejny film realizował w innym kraju był honorowany za nie nagrodami na najważniejszych festiwalach. W pewnym momencie wrócił do Polski gdzie nakręcił swoje trzy ważne filmy „Cztery noce z Anną”, „Essential Killing” i „11 minut”. Każdy z nich był nowatorski i odważny w formie i treści – powiedział Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

Nagroda za osiągnięcia życia przyznawana jest od pierwszej edycji Orłów, czyli od 1999 roku. Poprzednimi laureatami byli m.in.: Andrzej Wajda (2000), Tadeusz Konwicki (2002), Roman Polański (2003), Kazimierz Kutz (2004), Jerzy Kawalerowicz (2005), Jerzy Hoffman (2006), Janusz Majewski (2012), Danuta Szaflarska (2013), Franciszek Pieczka (2015), Janusz Gajos (2016), Sylwester Chęciński (2017), Jerzy Stuhr (2018), Krzysztof Zanussi (2019), Maja Komorowska (2020) i Jerzy Matuszkiewicz (2021).