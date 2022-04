Festiwal powraca po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią i jest pierwszym z tegorocznych polskich festiwali filmowych, który odbywa się w formie stacjonarnej. Organizatorzy, oprócz pokazów i spotkań z twórcami po filmach „Chrzciny”, „Wszystkie nasze strachy”, „Zupa nic” i „Republika dzieci”, przygotowali również wiele imprez towarzyszących, m.in. koncerty zespołów muzycznych: Niesamowita sprawa, Czarek Kuczyński i Brylanty; wystawę grafik Michała Woźniaka „Osobowości polskiego kina - Portrety”, a także działania plenerowe: „Przebudzenie Wiosny – Warsztaty Jogi”; pieszą ekspedycję przyrodniczo-kulturową Magiczna Września i konkurs filmowy ze znajomości polskiego kina, który zakończy się wspólnym ogniskiem uczestników i gości nad Zalewem „Lipówka”.

W programie także wydarzenia branżowe

W programie znajdziemy również interesujące wydarzenia branżowe. W czwartek 21 kwietnia, drugiego dnia Festiwalu, odbędzie się panel dotyczący relacji na linii „Reżyser – Producent”. Do Wrześni przyjadą dokumentaliści z wielu zakątków kraju, aby nawiązać kontakty i porozmawiać o początkach współpracy, która nierzadko bywa trudna, szczególnie dla twórców funkcjonujących z dala od dużych ośrodków produkcyjnych (Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice).

Wśród panelistów znajdą się m.in. Małgorzata Prociak, przewodnicząca Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych i Kamil Skałkowski, producent ze Studia Kalejdoskop, członek Zarządu Sekcji Filmu Dokumentalnego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tematem V Ogólnopolskiego Forum Animatorów Kultury Filmowej, imprezy cyklicznej, zainicjowanej na Prowincjonaliach w 2019 roku, z myślą o integracji organizatorów lokalnych i ponadlokalnych imprez filmowych, także osób prowadzących kina studyjne, działających w ramach projektu „Kino Za Rogiem” oraz prowadzących akademie filmowe, kluby DKF i AKF, będzie „Okno JESZCZE niezamknięte”.

Temat bardzo aktualny i niezwykle wrażliwy. Dotyczy groźnego trendu pomijania okna dystrybucji filmów w kinach, na rzecz ekspansywnie rozwijających się platform streamingowych i VOD, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do upadku wielu branż, zawodów filmowych i wokół filmowych. We Wrześni pojawią się znawcy tematu: dr hab. Marcin Adamczak – kulturoznawca, filmoznawca i współzałożyciel firmy dystrybucyjnej Velvet Spoon; Kinga Dębska – reżyserka, pisarka, wiceprzewodnicząca Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Zbigniew Domagalski – producent, dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz Marlena Gabryszewska – prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Spojrzenie na problem z różnych stron, punktów widzenia i grup interesów zapowiada ciekawą dyskusję.

Statuetki "Jancia Wodnika"

Jak co roku, nagrody, którymi są statuetki „Jańcia Wodnika”, bohatera filmu Jana Jakuba Kolskiego, przyzna festiwalowa publiczność, dziennikarze i organizatorzy. Jedna z nich, honorowa organizatorów, za artystyczne dokonania życia, trafi do rąk znakomitej aktorki filmowej, teatralnej i telewizyjnej, piosenkarki – Stanisławy Celińskiej. Laureatka otrzyma również nagrodę specjalną TVP. Koncert „Jesienna” w wykonaniu Artystki pod kierownictwem muzycznym kompozytora i aranżera – Macieja Muraszko, oficjalnie zakończy Festiwal.

Partnerem Festiwalu jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Festiwal uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Prowincjonalia, często nazywane festiwalem kina peryferyjnego i outsiderów, potrwają od 20 do 24 kwietnia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury we Wrześni.