Serial Rodzina Soprano zdecydowanie legendą jest. Serial pojawił się w latach 90’ w HBO. Od pierwszego sezonu Rodzina Soprano stała się jednym z najważniejszych punktów programu telewizyjnego. Na każdy kolejny sezon czekano z ogromnym napięciem. Bohaterowie stali symbolami, a aktorzy z kompletnie nieznanych stali się wielkimi rozpoznawalnymi gwiazdami.

Serial miał łącznie 6 sezonów i łącznie niemal 100 odcinków. Zakończony został jednym wielkim niedopowiedzeniem. To nie jest żaden spoiler. Tak to zostało zrobione, że w żaden sposób nie dano nam odpowiedzi, jak potoczą się losy bohaterów. Zakończenie możemy sami sobie dopowiedzieć, a w jego tle posłuchać nagrania zespołu Journey - Don't Stop Believin'. Byśmy nigdy nie przestali wierzyć i marzyć.

Don't Stop Believin' zostało podchwycone przez wszystkich fanów serialu na świecie i co pół roku, co miesiąc pojawiały się informacje, że serial będzie kontynuowany, że być może pojawią się nowe wątki. Wszystkie te spekulacje zostały ucięte wraz ze śmiercią Jamesa Gandolfiniego, który grał głównego bohatera.

W okolicach 2018, 2019 roku pojawiła się informacja, że David Chase, który był odpowiedzialny za napisanie scenariusza, konceptu, większości historii dotyczących rodziny Soprano zapowiedział prequel, zapowiedział opowiedzenie jak Tony Soprano narodził się jako gangster i podał tytuł: The Many Saints of Newark.

