Bohater ponadczasowych dzieł René Goscinny’ego i Jean-Jacquesa Sempé, uwielbiany przez dzieci i dorosłych Mikołajek, powraca na kinowe ekrany. Tym razem przebojowy chłopiec wyruszy na poszukiwanie zaginionego skarbu i z pomocą niezastąpionych kumpli postara się zapobiec niechcianej przeprowadzce.

Co z tego wyniknie – rozbawi i zaskoczy dosłownie wszystkich. Bo trzecia odsłona filmowych przygód Mikołajka to humor, akcja i atrakcje, które zadowolą nie tylko wiernych fanów bohatera, ale i tych, którzy dopiero co wkraczają do jego świata.

W polskiej wersji językowej w rolach rodziców tytułowego bohatera usłyszymy Maję Ostaszewską i Tomasza Kota.

Film w kinach od 4 lutego.