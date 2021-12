Zawody odbywają się na wyspie, na ogrodzonym terenie, a żaden z graczy nie zna jej lokalizacji, co podnosi dramatyzm sytuacji. Każda gra wiąże się z innym tematem, a zwycięzcą może być tylko jeden gracz. Osoba, która przejdzie wszystkie poziomy, wygra fortunę. Ekstremalnie niebezpieczne zostały stały się elementem “zabawy”. Jak wpływa to na człowieka, kiedy na szali jest życie?

Netflix zarabia potężne pieniądze – czyli ile?

Netflix do tej pory zarobił na produkcji już 900 mln dolarów, czyli ponad 3,5 mld zł. I na pewno nie jest to ostatnie słowo. Na fali popularności zdecydował się ulepszyć mierzalność wyświetleń platformy. Wcześniej zliczano wszystkie osoby, które uruchomiły dany film lub serial na co najmniej dwie minuty. Teraz platforma będzie wydawać raport z informacjami o łącznym czasie spędzonym na oglądaniu każdego filmu.

Netflix zaskoczył liczbą nowych widzów. Wiadomo, ilu obejrzało Squid Game.

Serial obejrzało ponad 140 mln widzów, a w ponad 90 krajach trafił na szczyt najchętniej oglądanych. Dzięki Squid Game do Netflixa dołączyło aż 4,4 mln nowych odbiorców, tym samym zwiększając liczbę subskrypcji z 209 mln aż do 213 mln.

Efekt „Squid Game” paraliżuje internet w Korei Płd. Jest pozew przeciw Netflixowi

W samej Korei Południowej Squid Game wyświetlono tak wiele razy, że platforma Netflix została pozwana przez dostawcę internetu SK Broadband po tym, jak popularność serialu stworzyła problemy z dostawą sieci. Jak pisał Reuters, dostawca wystąpił do Netflixa o odszkodowanie w wysokości 23 mln dolarów za zwiększone użycie sieci internetowej i obciążenie serwerów. Dlaczego tak się stało? W Korei Południowej jedynymi platformami do odtwarzania muzyki i filmów, które nie narzucają opłat za użytkowanie, jest Youtube i Netflix. To właśnie te kanały generują aż 70 procent zwiększonego ruchu w sieci.

Jaka jest fabuła serialu?

Głównym bohaterem jest Seong Gi-heon, który stracił pracę i żeby odbić się od dna, popada w coraz większe kłopoty finansowe uprawiając hazard. Chcąc spłacić zaciągnięte pożyczki, zarówno w banku, jak i u gangsterów, próbuje rozkręcić własny interes, który niestety plajtuje. Oferta udziału w grze o dużą gotówkę jest więc dla niegi interesująca. Zostaje jednym z 456 śmiałków, którzy jak on mają problemy finansowe. Wybrane osoby decydują się na grę, nie zdając sobie sprawy, że wszystko co dzieje się w czasie “zabaw”, jest realne i od podjętej decyzji nie ma już odwrotu. Każdy z uczestników znalazł się w grze z innej przyczyny, jednak wszyscy oni pragną tego samego: odzyskania życia, które wiedli zanim wpadli w kłopoty finansowe.

Zwycięzca wygra 45,6 miliarda południowo-koreańskich wonów. Przegraną jest największa stawka – życie. Gracze mogą w każdej chwili przerwać teleturniej, jeśli większość będzie za definitywnym zakończeniem krwawej zabawy. Tak się jednak nie dzieje. Wygrywa wizja zwycięstwa i fortuny.

Czy uczestnictwo w teleturnieju dla pieniędzy warte jest utraty życia? Czy zebrani rzeczywiście nie mają nic do stracenia, tak jak im wmówiono?

Dzieci naśladują niebezpieczne gry z serialu

Serial jest przeznaczony dla osób powyżej 16. roku życia. Jednak już coraz młodsze dzieci, nawet kilkuletnie, bawią się w gry podobne do tych serialowych,

Na Tik Toku króluje np. gra o nazwie ciasteczko. Przepis na nie z łatwością można znaleźć w internecie. Kiedy ciasteczko jest już gotowe, uczestnicy — tak jak w serialu — muszą wykroić je bezbłędnie igłą. Jak się okazuje zadanie nie jest takie proste, na jakie wygląda przed ekranem komputera.

Kilka ciekawostek

Numer telefonu podany w jednej ze scen był prawdziwy i należał do obywatelki Korei. Natychmiast po wyemitowaniu serialu kobieta zaczęła dostawać SMS-y i miała bardzo wiele nieodebranych połączeń, których liczba dochodziła nawet do kilku tysięcy dziennie. Scena, w której numer telefonu został uwidoczniony, szybko została zmieniona. Niezależnie od tego, wielu internautów zauważyło błąd i mimo szczerych chęci Netflixa, niestety nie uda się go naprawić.

Trumny w serialu miały zawiązaną różową kokardę, ponieważ twórca gry uważał, że śmierć śmiałka, który postanowił postawić swoje życie na szali, jest zwycięstwem a nie przegraną.

Kolorowe umundurowanie to symbol konformizmu. Reżyser postanowił ubrać uczestników w zielone kostiumy, ponieważ przypominały mu ubiór uczniów chodzących do koreańskiego liceum.

Opinie o serialu

Jakie są opinie o serialu? Krytycy twierdzą, że warto go obejrzeć, bo jest znakomitym thrillerem.

Ale… Film przeznaczony jest dla widzów powyżej 16. roku życia nieprzypadkowo. Jest w nim ogromnie dużo scen brutalnych. Jeśli oglądają je dzieci, może to wpływać na ich psychikę, z czasem też prowadzić do odwrażliwienia.

Squid Game pobił rekord Bridgertonów i jest najchętniej oglądanym serialem w historii Netflixa

Bridgertonowie to 8-odcinkowy amerykański serial, którego akcja toczy się w XIX wieku. Do tej pory był najchętniej oglądanym na Netflixie. W ciągu 28 dni obejrzało go aż 82 mln użytkowników.

Squid Game w takim samym okresie widzowie obejrzeli 140 mln razy.

Netflix bije rekordy na giełdzie

Wysoka popularność serialu spowodowała powstawanie gier i dodatków na jego wzór. Powstała nawet kryptowaluta o nazwie Squid. Szybko zyskała rozgłos, a jej notowania wzrosły do horrendalnych wartości. Token wzrósł w kilka chwil z 153 zł do 11 tys. 403 zł po czym spadł do zera. Osoby, które zainwestowały zostały z niczym.

Kryptowaluta nazwana od tytułu serialu od początku wyglądała na typowe oszustwo. Kupiec nie mógł nigdzie sprzedać tokenów, ale o tym fakcie dowiadywał się dopiero po ich nabyciu. Strona została zamknięta, a specjalne konto na twitterze stworzono tak, żeby nie można było komentować dodawanych postów, uniemożliwiając jednocześnie ostrzeżenie innych, że to jest zwykłe kłamstwo.