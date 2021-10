Za powstaniem filmu stoją producenci hitów „Mały Książę” i „Munio: Strażnik Księżyca”, natomiast za scenariusz i reżyserię odpowiada Joann Sfar – prawdziwa gwiazda europejskiego komiksu, twórca kultowego i uwielbianego przez czytelników cyklu „Kot rabina”. Po hotelach z Transylwanii przyszedł czas na szkolną przygodę w towarzystwie wampirków i stworków nie z tego świata. Gęsia skórka, nawiedzeni bohaterowie i rozrywka, że aż strach – wszystko to w komedii, która rozśmieszy nawet umarlaka!

Chociaż wygląda na dziesięciolatka, to tak naprawdę ma już ponad 300 lat! Mały Wampirek – bo o nim mowa – od stuleci mieszka w tym samym nawiedzonym domu. I chociaż każdego dnia może liczyć na towarzystwo wesołej ferajny straszydeł, to tak naprawdę, coraz częściej, bywa potwornie samotny. W tej sytuacji ma tylko jedno marzenie. Pójść do szkoły i poznać inne dzieci. Niestety rodzice nie pozwalają mu opuszczać rezydencji, twierdząc, że świat na zewnętrz jest pełen niebezpieczeństw. Nie przekonuje to jednak Wampirka, który wspierany przez wiernego buldoga Fantomasza, potajemnie wymyka się na poszukiwanie przyjaciół. W trakcie swoich wędrówek pozna nieco strachliwego chłopca Michaela, ale też przyciągnie uwagę Gibbusa – starego wroga jego wampirzej rodziny. Czy stawiający pierwsze kroki w świecie ludzi Wampirek poradzi sobie i czy znajomość z nowym kolegą pozwoli mu ochronić bliskich? Przekonacie się już wkrótce, kiedy tylko zapadnie zmrok.