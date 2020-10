„Wydaje się mi, że organizacja takiego festiwalu jak Conrad, którego fundamentem są rozmowy o rzeczywistości, problemach świata za pomocą języków, w które wyposaża nas literatura, jest nawet ważniejsza w czasie pandemicznym, niż była wcześniej. Dlatego, że po pierwsze taka rozmowa pozwala nam być razem w czasie obostrzeń; po drugie, taka rozmowa pozwala nam negocjować miedzy sobą znaczenia, a to jest kluczowa sprawa dla rozumienia rzeczywistości zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej; po trzecie rozmowa tego rodzaju pozwala nam ze sobą lepiej współpracować, a to w czasach kryzysu jest niezwykle istotne” – powiedział na poniedziałkowej konferencji online dyrektor programowy festiwalu Grzegorz Jankowicz.

Mówiąc w imieniu organizatorów ocenił, że w czasie kryzysu rozmowa o świecie, jego zjawiskach jest najlepsza wtedy, kiedy używamy do tego celu literatury, ponieważ ona pozwala nam wypracować dystans wobec rzeczywistości.

„Nie składamy broni. Uważamy, że literatura to przestrzeń, która nam wszystkim daje odporność, nie tylko na tę trudną, pandemiczną sytuację, ale na wszystkie trudy, których doświadczamy w życiu” - powiedział pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski.

Hasło tegorocznego przeglądu - „Widzialne i niewidzialne” – ma skłonić do refleksji nad sposobami, za pomocą których literatura nazywa i wprowadza w obieg społeczny wybrane zjawiska, pozostawiając jednocześnie nienazwanymi, lub niewidzialnymi, inne. „Kto decyduje, co widać, a czego nie widać? Kto ma władzę ukazywania niewidzialnego i skrywania widzialnego? Bo przecież z faktu, że kogoś nie widać, nie wynika, że on, ona lub ono nie istnieje” – rozwinął myśl główną festiwalu Michał Paweł Markowski, jego dyrektor artystyczny.

Od 19 do 25 października w mediach społecznościowych Festiwalu Conrada odbywać się będą spotkania z literatami i z całego świata. Każdego dnia festiwalu zaplanowano wirtualne spotkanie z jednym polskim pisarzem i dwojgiem pisarzy z zagranicy. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się prawie 80 wydarzeń.

Wśród gości zagranicznych, z którymi publiczność połączy się internetowo, będą rumuńsko-francuski dramaturg i pisarz Matei Vişniec, autor m.in. „Historii komunizmu opowiedzianej umysłowo chorym”; utytułowana pisarka Bianka Bellova, którą wydane w 2016 r. „Jezioro” uczyniło gwiazdą współczesnej literatury czeskiej; irlandzki pisarz Kevin Barry, autor m.in. „Nocnego promu do Tangeru” - książka znalazła się na liście nominacji do Nagrody Bookera 2019; islandzka powieściopisarka i dziennikarka radiowa Sigridur Hagalin Bjornsdottir, autorka „Wyspy”, określanej jako najważniejsza islandzka powieść ostatnich lat.

Wśród polskich pisarzy, z którymi czytelnicy będą mieli okazję spotkać się online, są: Zyta Rudzka, która w 2019 roku otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia za książkę „Krótka wymiana ognia”; Marek Bieńczyk, laureat Nagrody Literackiej Nike za zbiór esejów „Książka twarzy”; Mikołaj Łoziński, którego ostatnia powieść „Stramer” została nominowana do Nagrody Literackiej Nike; laureatka literackiej Nike za powieść „Włoskie szpilki” – Magdalena Tulli.

W ostatnim dniu festiwalu zostanie też ogłoszone nazwisko laureata przyznawanej od 2015 r. Nagrody Conrada. Statuetka w formie charakterystycznej lunety trafia co roku w ręce autora najlepszego debiutu prozatorskiego.

W programie na żywo 12. Festiwalu Conrada znalazło się pasmo filmowe w Kinie pod Baranami. Pokazy odbędą się w sali kinowej (25 proc. sali może być zajęte-PAP) przy Rynku Głównym, a tydzień później online - na www.e-kinopodbaranami.pl. Wszystkie pokazy poprzedzone będą wirtualnymi wprowadzeniami festiwalowych gości.

Kinową serię towarzyszących festiwalowi pokazów filmowych otworzy dokument „Etgar Keret. Oparte na prawdziwej historii”, zrealizowany przez dwóch Holendrów zafascynowanych twórczością izraelskiego pisarza – mistrza krótkiej formy, z powodzeniem łączącego w swojej prozie fantazję z rzeczywistością. Wprowadzenie do filmu wygłosi zdalnie jego główny bohater Etgar Keret.

Inną wyrazistą, według organizatorów, bohaterką pasma filmowego będzie Susan Sontag, której losy przedstawia dokument „W sprawie Susan Sontag” Nancy D. Kates. To – jak opisują organizatorzy – intymny hołd złożony wpływowej intelektualistce, a zarazem wnikliwy portret kobiety, która nie bała się czerpać z życia pełnymi garściami. Na pokaz zaprosi z ekranu wielokrotnie nagradzana tłumaczka i wykładowca UJ, Magdalena Heydel.

Festiwal Conrada organizuje Krakowskie Biuro Festiwalowego oraz Fundacja Tygodnika Powszechnego.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.