Film "Nomadland" pokonał 17 innych tytułów ubiegających się o główną nagrodę festiwalu, wśród nich "Lovers" Nicole Garcii, "In Between Dying" Hilala Baydarova, "The Macaluso Sisters" Emmy Dante, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz "And Tomorrow The Entire World" Julii von Heinz.

Laureata Złotego Lwa wyłoniło jury w składzie: australijska aktorka Cate Blanchett (przewodnicząca), amerykański aktor Matt Dillon, austriacka reżyserka i scenarzystka Veronika Franz, brytyjska reżyser i scenarzystka Joanna Hogg, włoski pisarz Nicola Lagioia, niemiecki reżyser i scenarzysta Christian Petzold oraz francuska aktorka Ludivine Sagnier.