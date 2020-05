18 maja o godz. 20:00 na platformie Kina Pod Baranami (www.e-kinopodbaranami.pl) specjalny, jedyny pokaz nagrodzonego czterema Oscarami filmu „Parasite” w wersji czarno-białej.

Zafascynowany kinem niemym Bong Joon-ho jeszcze przed premierą w Cannes przygotował alternatywną odsłonę swojego dzieła. Czarno-biała wersja filmu stała się swoistym hołdem dla mistrzów dawnego kina, takich jak F.W. Murnau, a Bong podkreśla, że pozbawiony kolorów obraz robi na nim duże wrażenie. Gdy byłem mały, mama zabraniała mi chodzić do kina z uwagi na „wszechobecne bakterie". Z tego powodu musiałem oglądać filmy na naszym czarno-białym telewizorze. Gdy myślę więc o klasycznym kinie, mam przed oczami tylko dwa kolory. Wpadłem na stosunkowo próżny pomysł - jeśli stworzę alternatywne, czarno-białe wersje moich filmów, te automatycznie staną się klasykami. - śmieje się reżyser.

Jak to będzie działać? Film dostępny wyłącznie 18 maja w godzinach od 20:00 do 23:00, ale dostęp do niego będzie można wykupić wcześniej. Sprzedaż biletów zostanie zamknięta 18 maja o godz. 20:15. Film wygaśnie 18 maja o godz. 23:00. Do tego czasu trzeba zakończyć oglądanie.