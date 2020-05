Po raz kolejny bracia Sekielscy zajęli się problemem pedofilii w polskim kościele. Podobnie jak poprzednio, w przypadku dokumentu "Tylko nie mów nikomu", środki na powstanie filmu zebrali wśród osób, które same z siebie chciały wesprzeć niezależną produkcję.

Reklama

Już sam zwiastun filmu "Zabawa w chowanego" jest szokujący. Nie tylko przedstawia przypadki pedofilii, ale obnaża przerażające kulisy. "Wygląda na to, że wszyscy o wszystkim wiedzieli" - słyszymy we fragmencie dokumentu. Tomasz Sekielski zapowiadał bowiem, że przedstawi nie tylko kolejne przypadki przestępstw seksualnych wśród duchownych, ale wskaże na to, co w wielu miejscowościach przeraża najbardziej, czyli na zmowę milczenia.

Oto FILM: