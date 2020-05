Na czele składu, który oceni filmy nadesłane na Międzynarodowy Konkurs Dokumentalny stanie autor zdjęć Łukasz Żal, dwukrotnie nominowany do Oscara - za "Idę" i "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego. Wraz z nim obradować będą m.in. dyrektor programowa sekcji "Giornate degli Autori" festiwalu filmowego w Wenecji Renata Santoro oraz laureat nagrody Emmy Tod Lending.

Z kolei reżyser nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" Jan Komasa został wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowego. W wyborze najlepszego dzieła pomogą mu m.in. nagrodzony na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach reżyser i scenarzysta Marko Skop, a także nominowany w konkursie za najlepszy film krótkometrażowy na festiwalu w Cannes reżyser Dekel Berenson.

Głównym jurorem Międzynarodowego Konkursu DocFilmMusic jest natomiast Stephen Nomura Schible, koproducent nagrodzonego Oscarem filmu "Między słowami" Sofii Coppoli. Towarzyszyć będzie mu reżyserka filmów dokumentalnych i producentka Rachel Leah Jones, a także polski kompozytor Leszek Możdżer.

Najlepsze filmy rodzimych twórców w Konkursie Polskim wybierze z kolei reżyserka i scenarzystka Magdalena Łazarkiewicz. W obradach udział wezmą także reżyserki Izabela Plucińska i Elwira Niewiera, producentka filmowa Joanna Szymańska, a także operator i reżyser Paweł Dyllus.

W międzynarodowym konkursie dokumentalnym zobaczyć będzie można trzy polskie obrazy. Wśród nich znalazła się filmowa próba ukazania sposobu myślenia osób dotkniętych autyzmem ("Odmienne stany świadomości" Piotra Stasika). Z kolei Maciej Cuske w swoim "Wielorybie z Lorino" zabierze widzów w podróż na Półwysep Czukocki, a Tomasz Wolski powróci do czasów "peerelowskiego życia na podsłuchu" w swoim "Zwyczajnym kraju".

Natomiast konkurs polski to różnorodność dokumentów, animacji i fabuł - na widzów czeka ponad 40 różnych pokazów. Oprócz bohaterów "Ostatnich rycerzy prawej strony filmu Michała Edelmana, opowiadającego o łódzkim ONR, na ekranie pojawi się również zmagająca się z ciężką chorobą dziewczynka (w "Efekcie motylka" Jarosława Szmidta), znany ksiądz (w "xABo. Ksiądz Boniecki" Aleksandry Potoczek), oraz wędrujące po Polsce ze swoim spektaklem kobiety (w "Tygrysicach menopauzy" Henryka Dederko).

Na zwycięzców konkursów 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który odbędzie się w dniach 31 maja - 7 czerwca, czekają nagrody o łącznej wartości 238 000 zł. Wydarzenie, na które karnety można zakupić już za pośrednictwem strony internetowej, w całości przeniesione zostało do sieci. Jednak, jak co roku, stanie się ono okazją do spotkań z twórcami i jurorami - w ramach debat online, podcastów i wywiadów tekstowych.