Netflix przekaże KIPA 2,5 miliona złotych na uruchomienie funduszu.

Wsparcie jest przeznaczone dla najbardziej dotkniętych skutkami pandemii członków ekip z sektora telewizyjnego i filmowego - profesjonalistów, których rzemiosło jest niezwykle istotne dla jakości produkcji, a którzy, często będąc freelancerami, nie mogą pracować ze względu na niemal całkowite zatrzymanie produkcji - czytamy w oświadczeniu KIPA i Netflixa

Pomoc zostanie skierowana do wszystkich pionów filmowych - osób pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku, a także do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus puller’ów, gafferów, autorów storyboardów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL) .

Program pomocy realizowany w Polsce wspólnie z KIPA jest częścią ogłoszonego przez Netflix z 20 marca funduszu o wartości 150 milionów dolarów dla twórców, których miejsca pracy zostały zagrożone przez trwającą pandemię koronawirusa. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na wsparcie najbardziej poszkodowanych pracowników produkcji własnych Netfliksa w Polsce i na całym świecie.