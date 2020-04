Jak podkreślił kierownik ds. PR Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Stanisław Abramik, w związku z tym, że majówka w Polsce na razie ogranicza się do wyjścia do parku bądź do lasu stowarzyszenie chce "rozszerzyć te horyzonty". "Mamy kilka świetnych nowości filmowych dostępnych legalnie online, które dystrybuujemy. Chcemy zaprosić na majówkowe wyjazdy razem z naszymi filmami" - powiedział PAP.

Reklama

Jedna z premier to nowy obraz Hlynura Palmasona "Biały, biały dzień", który będzie dostępny na VOD od piątku. "To film przedstawiający Islandię jako jeden z najgorętszych kierunków wyjazdowych w ogóle, ale też pokazujący, w jakiej formie jest teraz kino islandzkie. To jedna z najlepiej rozwijających się kinematografii na świecie" - zwrócił uwagę kierownik ds. PR Nowych Horyzontów.

Stowarzyszenie zaprasza również na wyprawę do Włoch razem z Ablem Ferrarą, jednym z najważniejszych awangardowych twórców amerykańskich. "W Tommaso w roli głównej zobaczymy Willema Dafoe, który wciela się w samego reżysera i opowiada o tym epizodzie jego życia, kiedy Abel Ferrara mieszkał i tworzył w Rzymie" - wyjaśnił Abramik.

W ramach #majówkinahoryzoncie będzie także można także przenieść się do Francji dzięki jednemu z najbardziej szalonych i zabawnych filmów ostatnich lat - "Deerskin" Quentina Dupieux. To opowieść o Georgesie, samotnym mężczyźnie w średnim wieku (w tej roli Jean Dujardin, nagrodzony Oscarem za rolę w "Artyście" Michela Hazanaviciusa), którego obsesją i powiernikiem staje się używana, skórzana kurtka z frędzlami.

Film Dupieux zainspirował zespół Nowych Horyzontów do zorganizowania specjalnego konkursu, w którym do wygrania są darmowe kody dostępu do tej produkcji. "W tej historii - oprócz Dujardina - główną bohaterką jest kurtka. To ona nakazuje bohaterowi zniszczenie wszystkich innych kurtek, które istnieją na świecie, w imię miłości do tej jednej. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby – póki jeszcze jest pogoda kurtkowa – dzielić się zdjęciami i opisami swoich ukochanych kurtek na naszym profilu na Facebooku. Już pojawiają się świetne historie. My sami też się chwalimy naszymi ukochanymi kurtkami" - powiedział Abramik.

Program akcji dopełni live na Facebooku, w którym krytyk filmowy Piotr Czerkawski, doceniony m.in. nagrodą PISF, opowie o swoich ulubionych filmowych podróżach. Początek spotkania w sobotę 2 maja o godz. 18. "Będziemy chcieli pomówić m.in. o tym, które kierunki filmowe są mu bliskie, a które dalekie i gdyby miał jechać na koniec świata, to z którym filmem czy który kraj z którego filmu najbardziej do niego przemawia. Porozmawiamy też o tym, gdzie by wysłał wroga w podróż tak, żeby poszło mu w pięty. A z drugiej strony, jaki jest kierunek filmowy zaobserwowany w którymś filmie albo świat wykreowany w którymś filmie, do którego chciałby pojechać i już w ogóle nie wracać" - wyjawił Abramik.

"Biały, biały dzień", "Tommaso" i "Deerskin" będzie można oglądać za od kilku do kilkunastu zł na platformach streamingowych cinemax.pl, vod.pl i player.pl.